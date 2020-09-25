Владельцы кинотеатров заявили о подготовке ко второй волне закрытий

Из-за роста числа заболевших коронавирусом в Ассоциации владельцев кинотеатров, куда входит крупнейшая в России Объединенная киносеть, приготовились к повторному закрытию. Вторая волна добьет отрасль, уверены владельцы кинозалов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Кинотеатры уже готовятся к повторному закрытию из-за роста в сентябре числа заболевших коронавирусом, сообщил РБК председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. В эту ассоциацию входят крупнейшая в России Объединенная сеть кинотеатров («Синема парк», «Формула кино» и «Кино Окко»), «Премьер зал», «Пять звезд», региональная киносеть «Люмен фильм» и другие.

По словам Березина, с линейным персоналом кинотеатров заключаются краткосрочные контракты, в которых учитываются особые условия на случай нового карантина и приостановки деятельности. Также владельцы кинотеатров более внимательно относятся к договоренностям с арендодателями, в первую очередь с торговыми центрами.

Особое внимание, отмечает Березин, кинотеатры сейчас уделяют формированию запасов продукции для кинобаров: после закрытия в марте пришлось утилизировать продукты и напитки со складов из-за истечения срока годности. Кроме того, собственники кинозалов начинают сейчас выплачивать отложенные до осени обязательства по кредитам, добавил председатель ассоциации.

Мэр Москвы Сергей Собянин 24 сентября 2020 года признал, что ситуация с коронавирусом в столице усложняется: «Помимо выявляемости мы видим и серьезный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки».