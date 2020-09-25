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Владельцы кинотеатров заявили о подготовке ко второй волне закрытий

Из-за роста числа заболевших коронавирусом в Ассоциации владельцев кинотеатров, куда входит крупнейшая в России Объединенная киносеть, приготовились к повторному закрытию. Вторая волна добьет отрасль, уверены владельцы кинозалов
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Кинотеатры уже готовятся к повторному закрытию из-за роста в сентябре числа заболевших коронавирусом, сообщил РБК председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. В эту ассоциацию входят крупнейшая в России Объединенная сеть кинотеатров («Синема парк», «Формула кино» и «Кино Окко»), «Премьер зал», «Пять звезд», региональная киносеть «Люмен фильм» и другие.

По словам Березина, с линейным персоналом кинотеатров заключаются краткосрочные контракты, в которых учитываются особые условия на случай нового карантина и приостановки деятельности. Также владельцы кинотеатров более внимательно относятся к договоренностям с арендодателями, в первую очередь с торговыми центрами.

Особое внимание, отмечает Березин, кинотеатры сейчас уделяют формированию запасов продукции для кинобаров: после закрытия в марте пришлось утилизировать продукты и напитки со складов из-за истечения срока годности. Кроме того, собственники кинозалов начинают сейчас выплачивать отложенные до осени обязательства по кредитам, добавил председатель ассоциации.

Мэр Москвы Сергей Собянин 24 сентября 2020 года признал, что ситуация с коронавирусом в столице усложняется: «Помимо выявляемости мы видим и серьезный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки».

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«Вторая волна коронавируса, очевидно, добьет отрасль — еще одного карантина кинотеатры не переживут», — сетует Березин. По его мнению, если кинотеатры будут снова закрыты, в результате повторится ситуация середины 1990-х годов, когда советские кинотеатры исчезли, а новые, уже крупные сети еще не появились (они стали открываться лишь в начале 2000-х).

После длительного закрытия с 17 марта в России до сих пор открылись не все кинотеатры: по состоянию на 25 сентября, их работа разрешена в 75 регионах из 85. Кинотеатры все еще закрыты в Мурманской, Волгоградской областях, Краснодарском крае, следует из информации сайта Ассоциации владельцев кинотеатров.

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С тех пор как регионы начали постепенно снимать ограничения, зрительский поток в кинотеатрах стал восстанавливаться. За все лето они заработали 529 млн руб., а уже в сентябре кассовые сборы только блокбастера «Довод» достигли 640,7 млн руб., два других лидера российского проката — ремейк анимационного фильма «Мулан» и мелодрама «После. Глава 2» — заработали в сентябре соответственно 281,9 млн и 194,5 млн руб.

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Кадр из фильма &laquo;Довод&raquo;

Из-за рекомендаций Роспотребнадзора кинотеатры не могут рассчитывать на полное восстановление зрительского потока: открывшиеся сейчас кинозалы должны рассаживать зрителей в 1,5 м друг от друга, из-за чего снижается заполняемость залов. Для дезинфекции зала интервалы между сеансами должны быть не менее 30 минут.

Многие крупные премьеры, запланированные на этот год, были перенесены на 2021-й. Среди них — боевик «Форсаж 9», сиквел «Аватара», фильм киновселенной Marvel «Черная вдова».

Кинотеатры как отрасль не ощутили каких-либо существенных мер поддержки — утвержденными льготами смогло воспользоваться не более четверти из них, констатирует Березин. «Власть поддерживает инфраструктурные предприятия государства — оборонную промышленность, армию и т.д. Задачи сохранения бизнеса у власти — как федеральной, так и региональной — нет, поэтому следует отказаться от риторики поддержки: будем сами справляться», — резюмировал председатель Ассоциации владельцев кинотеатров.

За последние сутки в России выявили 7212 зараженных COVID-19, это максимум с 13 июня. В Москве с 28 сентября работодателям рекомендовано отправить на удаленку как можно больше сотрудников. О введении общероссийских ограничений пока речь не идет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Автор
Елизавета Ефимович
коронавирус пандемия кино кризис кинотеатры закрытие
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