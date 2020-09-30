Песков исключил требование двухнедельного карантина для встречи с Путиным

По его словам, особых мер в президентской администрации нет, а часть посетителей встречается с президентом и без обязательного карантина

Дмитрий Песков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о строгом карантине в президентской администрации из-за коронавирусной инфекции.

«В администрации президента, как и везде, есть заболевшие, есть переболевшие, есть болеющие — это неизбежный процесс. Особых мер карантина нет», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Пресс-секретарь президента отметил, что тестирование на коронавирус в администрации ведется в усиленном режиме. «Это связано со спецификой работы», — сказал он.

Также Песков прокомментировал сообщение издания «Проект» о том, что перед тем, как встретиться с президентом Владимиром Путиным, все обязаны проходить двухнедельный карантин (в материале издания упоминались в том числе глава Росмолодежи Александр Бугаев и глава «Газпрома» Алексей Миллер). «Кто-то проходит двухнедельный карантин, кто-то проходит карантин несколько дней, кто вообще без карантина встречается», — сказал он.

Близкий к Кремлю источник ранее подтверждал РБК информацию про двухнедельный карантин.