В России выявили более 8 тыс. заболевших коронавирусом за сутки

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 сентября
USD ЦБ: 78,67 (+1,85) Инвестиции, 28 сен, 13:20
Курс евро на 29 сентября
EUR ЦБ: 91,48 (+1,82) Инвестиции, 28 сен, 13:20
В Ереване опровергли разгром полка армянской армии Политика, 12:29 В Подмосковье за сутки выявили 212 новых случаев коронавируса Общество, 12:26 В ГИБДД приготовили новые штрафы для водителей Авто, 12:21 Тихановская заявила об обещании помощи от Макрона Политика, 12:21 Роскомнадзор потребовал объяснить скрытый в Twitter аккаунт «РИА Новости» Общество, 12:20 Американцу пригрозили тюрьмой за негативные отзывы об отеле в Таиланде Стиль, 12:12 Фиксированных циклов больше нет: как вдохнуть в стратегию новую жизнь Pro, 12:11 Штраф, юрист, эвакуатор: блогеры тестируют «КликАвтоБот» для водителей Партнерский материал, 12:08 Почти половине россиян пришлось сменить планы на отпуск летом Общество, 12:03 «Зеленый» подкаст РБК: как экономить по 150 тыс. руб в год на Zero Waste Зеленая экономика, 12:00  Уктусского стрелка приговорили к пожизненному заключению Общество, 11:59 Джек Дорси: биткоин и блокчейн — это будущее Twitter Крипто, 11:46 Олимпийский чемпион Никита Крюков стал тренером сборной Китая Спорт, 11:45 Advance Group вручил награду на премии CRE Awards 2020 Пресс-релиз, 11:41
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России выявили более 8 тыс. заболевших коронавирусом за сутки

Всего в России известно о 1,16 млн случаев заражения COVID-19. За последние сутки умерли 160 человек с диагностированным коронавирусом
Фото:Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России было зафиксировано 8232 заразившихся коронавирусом. За все время с начала эпидемии заразились 1 млн 167 тыс. 805 россиян.

Video

Это второй день, когда в стране суточный прирост выявленных случаев заражения превышает 8 тыс. С начала сентября этот показатель вырос с 5 тыс. до 6 тыс. в 20-х числах сентября. 25, 26 и 27 сентября за сутки становилось известно о более 7 тыс. заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве — 2300 — это рекордное значение с 31 мая. Столица также лидирует по общему известному числу заболевших (290,2 тыс.). На втором месте по количеству заражений, зафиксированных с начала пандемии, находится Московская область (73,3 тыс.), на третьем — Санкт-Петербург (42,7 тыс.).

За последние 24 часа в России умерли 160 человек за сутки. Таким образом, общее количество летальных исходов выросло до 20 545. В том числе 5203 человека скончались в Москве, 2924 — в Петербурге и 1331 — в Подмосковье.

Путин снова обратился к россиянам из-за пандемии коронавируса. Видео
Общество

Эти данные расходятся с цифрами Росстата, который сообщил, что только с апреля по июль в России умерли 37 908 человек. Разница объясняется тем, что оперативный штаб включает в статистику смертности только те случаи, когда COVID-19 стал основной причиной смерти.

Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства

С начала пандемии от коронавируса вылечились 952,3 тыс. человек, еще 194,8 тыс. сейчас проходят лечение.

В Кремле заявили, что рост числа заражений — предмет особого внимания и штабов, и граждан. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что россияне должны «значительно повысить» уровень заботы о своем здоровье и выполнять все предписания.

На фоне роста числа новых случаев заражения коронавирусом к гражданам обратился президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что борьба с пандемией не окончена и риски сохраняются, и отметил необходимость сделать так. чтобы не пришлось вновь вводить ограничения.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор
Мария Лисицына
коронавирус
Материалы по теме
Юрий Башмет госпитализирован после заражения коронавирусом
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 1 млн
Общество
Эксперт оценил возможные сроки нового пика пандемии коронавируса в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter