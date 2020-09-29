В России выявили более 8 тыс. заболевших коронавирусом за сутки

Всего в России известно о 1,16 млн случаев заражения COVID-19. За последние сутки умерли 160 человек с диагностированным коронавирусом

Фото: Антон Ваганов / Reuters

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России было зафиксировано 8232 заразившихся коронавирусом. За все время с начала эпидемии заразились 1 млн 167 тыс. 805 россиян.

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Это второй день, когда в стране суточный прирост выявленных случаев заражения превышает 8 тыс. С начала сентября этот показатель вырос с 5 тыс. до 6 тыс. в 20-х числах сентября. 25, 26 и 27 сентября за сутки становилось известно о более 7 тыс. заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве — 2300 — это рекордное значение с 31 мая. Столица также лидирует по общему известному числу заболевших (290,2 тыс.). На втором месте по количеству заражений, зафиксированных с начала пандемии, находится Московская область (73,3 тыс.), на третьем — Санкт-Петербург (42,7 тыс.).

За последние 24 часа в России умерли 160 человек за сутки. Таким образом, общее количество летальных исходов выросло до 20 545. В том числе 5203 человека скончались в Москве, 2924 — в Петербурге и 1331 — в Подмосковье.