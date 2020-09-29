Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 79,68 (+1,01) Инвестиции, 14:07
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 93,02 (+1,54) Инвестиции, 14:07
Армия НКР сообщила о применении F-16 в воздушном пространстве Карабаха Общество, 23:08 В Москве умерло более 25 пациентов с COVID-19 впервые с середины июля Общество, 23:04 Посол сообщил о просьбах азербайджанцев в России отправить их на фронт Политика, 22:48 МИД обвинил ОЗХО в предвзятости в ситуации с Навальным Политика, 22:47 Соратники Тихановского заявили о продлении ему ареста Политика, 22:45 Удовольствие за рулем: автопарковка, умная панель и голосовой помощник РБК и Mercedes-Benz, 22:10 Кинотеатрам Москвы рекомендовали проверять наличие масок каждые 10 минут Общество, 22:09 В Петербурге суд продлил арест жене рэпера Картрайта Общество, 22:03 В Петербурге у яхт-клуба обнаружили обезглавленное тело Общество, 22:01 Минское «Динамо» обыграло «Северсталь» и одержало 6-ю победу подряд в КХЛ Спорт, 21:55 Procter & Gamble начнет помечать произведенный для России порошок Ariel Бизнес, 21:51 Захарова объяснила причину отправки Навального на лечение в Германию Политика, 21:45 В регионах оценили вероятность внеплановых каникул из-за коронавируса Общество, 21:24 Футболист «Ливерпуля» заразился коронавирусом Спорт, 21:22
Пандемия коронавируса ,  
0 

Кинотеатрам Москвы рекомендовали проверять наличие масок каждые 10 минут

В случае отсутствия средств защиты зрителей будут просить надеть маску. При отказе — попросят покинуть зал. Ранее столичный Роспотребнадзор пригрозил театрам штрафами за несоблюдение масочного режима
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Роспотребнадзор рекомендовал контролерам московских кинотеатров почаще проверять наличие медицинских масок у посетителей в зрительных залах. Об этом заявила глава столичного управления ведомства Елена Андреева, передает «РИА Новости».

«Когда выключают свет, то в этот момент почему-то никто не смотрит за зрителями, которые продолжают в течение двух часов со спущенными масками находиться среди других зрителей», — отметила она.

Власти Москвы пригрозили театрам штрафами за нарушение масочного режима
Общество
Фото:Дмитрий Коробейников / ТАСС

По мнению Андреевой, контролеры должны каждые 10–15 минут заходить в зал и проверять наличие масок на зрителях. При отсутствии маски сотрудник кинотеатра должен вежливо попросить ее надеть, а при отказе — предложить посетителю покинуть зал.

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, как передает «РИА Новости», назвал слова главы столичного Роспотребнадзора «юридическими спорными», поскольку, по его словам, кинотеатры не имеют права каждые десять минут проверять зрителей в зале. «Не представляю, как в кинозале вместимость в 300 человек, где, предположим, будут сидеть 100 человек, начнет ходить администратор перед моим лицом и убеждать посетителей надеть маску, либо выйти из зала. Это юридически спорная ситуация, потому что формально кинотеатр не имеет права отказать посетителю в оказании услуг. Их идея понятна. Но крайними опять окажутся кинотеатры, которые не вывели непослушных зрителей из зала, не остановили сеанс, не устроили общественное порицание», — объяснил Березин.

Также он подчеркнул, что у кинотеатров может не быть права выводить из зала посетителей, которые отказались надеть маску, поскольку это будет нарушением договора об оказании услуг. «На мой взгляд, для этого же была придумана социальная дистанция и соответствующая рассадка. Если же маска — эффективный способ, зачем вводить социальную дистанцию, расстояния и так далее?», — заключил он.

Глава Объединенной сети кинотеатров Алексей Васясин также назвал слова Андреевой абсурдными, передает «Интерфакс». «Чисто теоретически, заходить и в темноте пытаться что-то увидеть, наверное, реально заходить, но насколько в темноте можно увидеть в маске зритель или она приспущена — это маловероятно. Но даже если, условно, маска спущена совсем, то подходить и мешать всем — это уже совсем плохо. Здесь на уровне какого-то абсурда и агонии: неконструктивной и непонятной», — сказал он.

Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства

Ранее московский Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных норм при проверке столичных театров. В частности, в доме культуры им. Зуева нарушался масочный режим, не было оборудования для обеззараживания воздуха и отсутствовала разметка для соблюдения дистанции.

Владельцы кинотеатров предупредили о подготовке ко второй волне закрытий
Технологии и медиа
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

В надзорном ведомстве сообщили, что отсутствие масок у посетителей может закончиться штрафом до 500 тыс. руб. или приостановкой деятельности на три месяца.

В сентябре председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин рассказал, что московские кинотеатры готовятся к повторному закрытию из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор
Михаил Котляр
коронавирус Москва кинотеатры
Материалы по теме
Власти Москвы пригрозили театрам штрафами за нарушение масочного режима
Общество
Владельцы кинотеатров предупредили о подготовке ко второй волне закрытий
Технологии и медиа
В петербургских театрах отменили шахматную рассадку зрителей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter