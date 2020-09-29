Кинотеатрам Москвы рекомендовали проверять наличие масок каждые 10 минут

В случае отсутствия средств защиты зрителей будут просить надеть маску. При отказе — попросят покинуть зал. Ранее столичный Роспотребнадзор пригрозил театрам штрафами за несоблюдение масочного режима

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Роспотребнадзор рекомендовал контролерам московских кинотеатров почаще проверять наличие медицинских масок у посетителей в зрительных залах. Об этом заявила глава столичного управления ведомства Елена Андреева, передает «РИА Новости».

«Когда выключают свет, то в этот момент почему-то никто не смотрит за зрителями, которые продолжают в течение двух часов со спущенными масками находиться среди других зрителей», — отметила она.

По мнению Андреевой, контролеры должны каждые 10–15 минут заходить в зал и проверять наличие масок на зрителях. При отсутствии маски сотрудник кинотеатра должен вежливо попросить ее надеть, а при отказе — предложить посетителю покинуть зал.

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, как передает «РИА Новости», назвал слова главы столичного Роспотребнадзора «юридическими спорными», поскольку, по его словам, кинотеатры не имеют права каждые десять минут проверять зрителей в зале. «Не представляю, как в кинозале вместимость в 300 человек, где, предположим, будут сидеть 100 человек, начнет ходить администратор перед моим лицом и убеждать посетителей надеть маску, либо выйти из зала. Это юридически спорная ситуация, потому что формально кинотеатр не имеет права отказать посетителю в оказании услуг. Их идея понятна. Но крайними опять окажутся кинотеатры, которые не вывели непослушных зрителей из зала, не остановили сеанс, не устроили общественное порицание», — объяснил Березин.