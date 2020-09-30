Глава центра Гамалеи назвал не разрешенную для непривитых от COVID работу

Непривитых от коронавирусной инфекции людей могут не допустить к некоторой работе. Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил глава разработавшего вакцину от COVID-19 НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Возможно, невакцинированный человек может быть не допущен ко всем видам работы, например к работе с данным возбудителем», — сказал Гинцбург.

По его словам, он как директор института никогда не позволит своему непривитому сотруднику работать с возбудителем коронавируса, так как отвечает за его жизнь и здоровье. При этом в случае вакцинации такой сотрудник будет полностью защищен, добавил Гинцбург.

В то же время глава центра Н.Ф.Гамалеи подчеркнул, что вакцинация от коронавирусной инфекции ни в коем случае не может быть обязательной.