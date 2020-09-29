Замглавы МИД России встретился с послами Армении и Азербайджана

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе (Фото: Tofik Babayev / XinHua / Global Look Press)

Замглавы МИД России Андрей Руденко и первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой провели встречи с послами Азербайджана и Армении Поладом Бюльбюль-оглы и Варданом Тоганяном, а также с президентом Союза армян России Арой Абрамяном на фоне обострения обстановки в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.

Стороны отметили роль общин двух стран в поддержании межнационального мира и согласия на территории России.

«С российской стороны подчеркнута первостепенная важность совместной разъяснительной работы по недопущению нарушения российского законодательства и искоренению случаев нарушения прав граждан по национальному признаку», — говорится в сообщении.

27 сентября на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия — обе стороны обвинили друг друга в наступлении на линии соприкосновения. Страны ввели военное положение.