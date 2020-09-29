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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Замглавы МИД России встретился с послами Армении и Азербайджана

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе
Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе (Фото: Tofik Babayev / XinHua / Global Look Press)

Замглавы МИД России Андрей Руденко и первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой провели встречи с послами Азербайджана и Армении Поладом Бюльбюль-оглы и Варданом Тоганяном, а также с президентом Союза армян России Арой Абрамяном на фоне обострения обстановки в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.

Стороны отметили роль общин двух стран в поддержании межнационального мира и согласия на территории России.

«С российской стороны подчеркнута первостепенная важность совместной разъяснительной работы по недопущению нарушения российского законодательства и искоренению случаев нарушения прав граждан по национальному признаку», — говорится в сообщении.

Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать
Политика
Фото:Armenian Defense Ministry / AP

27 сентября на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия — обе стороны обвинили друг друга в наступлении на линии соприкосновения. Страны ввели военное положение.

Накануне посол Армении в России в интервью телеканалу РБК заявил, что признание республикой независимости Нагорного Карабаха зависит от того, «насколько близко азербайджанские и турецкие военные формирования» подойдут к его границе. По его словам, сейчас в регионе ведет войну азербайджанская армия вместе с турецкими военными советниками и наемниками из Сирии. Тоганян считает, что армяно-азербайджанский конфликт превратился в «турецко-азербайджано-армянский». Армению дипломат назвал гарантом безопасности Нагорного Карабаха.

Турция ранее пообещала поддержку Азербайджану как «на поле боя», так и на переговорах по Нагорному Карабаху.

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Ранее 29 сентября посол Азербайджана заявил, что условие для прекращения конфликта в регионе одно: армянская армия должна полностью освободить «оккупированные азербайджанские земли».

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