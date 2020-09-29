Посол Азербайджана назвал условие для ненападения на армянские войска

Последствия обстрела в селе Верхний Гапанлы (Фото: РИА Новости)

Главным условием Азербайджана для прекращения военного конфликта в Нагорном Карабахе является полный вывод армянских войск с территории. Об этом заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Условие одно — полное безоговорочное освобождение территории от армии, не от населения. Мы не говорим о мирном населении Карабаха, мы говорим об оккупации азербайджанских земель армянской армией», — подчеркнул дипломат.

Он уточнил, что Армения оккупировала 20% территории Азербайджана, поэтому Баку расценивает конфликт не как войну или военные действия, а как освобождение своей земли.

Бюльбюль-оглы также опроверг информацию, что на стороне Азербайджана действуют турецкие наемники. «Наша армия не нуждается сегодня ни в наемниках, ни в каких-то дополнительных силах», — заключил он.