Госдума предложила посредничество по ситуации в Нагорном Карабахе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 79,68 (+1,01) Инвестиции, 14:07
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 93,02 (+1,54) Инвестиции, 14:07
Посол Азербайджана назвал условие для ненападения на армянские войска Политика, 15:34 «Сильный бычий сценарий». Когда цена биткоина вернется к росту Крипто, 15:30 Путин поздравил Берлускони с 84-летием Политика, 15:28 Как расти при «потребительском терроризме» и снижении среднего чека РБК и Райффайзенбанк, 15:20 Станет ли Starlink Илона Маска монополистом спутникового телеком-рынка Индустрия 4.0, 15:20  Два года без госзаказа: как не стать недобросовестным поставщиком Pro, 15:16 В Москве ввели новую систему оплаты проезда по картам Visa и MasterCard Общество, 15:13 Футбольный «Спартак» запланировал вернуть старую эмблему Спорт, 14:55 Паромная переправа в Керчи приостановила работу из-за отсутствия заказов Общество, 14:54 Как сделать стажировки полезными для зумеров и бизнеса: итоги опроса РБК Экономика образования, 14:44  ГИБДД назвала главные «трассы-убийцы» в Москве Авто, 14:41 РФПИ договорился о поставках 25 млн доз вакцины «Спутник V» в Непал Общество, 14:36 Госдума предложила посредничество по ситуации в Нагорном Карабахе Политика, 14:33 Marathon Group довела свою долю в «Магните» до 16,7% Бизнес, 14:27
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Госдума предложила посредничество по ситуации в Нагорном Карабахе

Фото:Vahram Baghdasaryan / EPA / Photolure / ТАСС
Фото: Vahram Baghdasaryan / EPA / Photolure / ТАСС

Государственная дума России выпустила заявление о недопустимости применения силы и необходимости прекратить огонь в районе армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Соответствующий документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

«Депутаты Государственной думы призывают стороны к скорейшему возвращению к переговорному процессу и готовы оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки», — говорится в документе.

Парламентарии решительно осудили применение Арменией и Азербайджаном силы, что привело к жертвам среди мирного населения и военных. Они призвали обе стороны немедленно прекратить огонь, чтобы не допустить еще большей эскалации противостояния в регионе.

Армения и Азербайджан подошли к порогу полномасштабной войны
Политика
Бои между армянскими и азербайджанскими войсками

Ранее в Кремле также призвали Ереван и Баку вернуться к мирному урегулированию конфликта политико-дипломатическими способами. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически против, чтобы третьи страны в конфликте начинали оказывать военную поддержку какой-либо стороне, поскольку это лишь «подольет масло в огонь».

Сейчас Москва находится в постоянном контакте с Ереваном, Баку и Анкарой, подчеркнул Песков.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства

Ранее президент Армении Армен Саркисян обвинил Турцию в поддержке Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе своими дронами, кибератаками, а также персоналом — «советниками, наемниками и даже истребителями F-16». Эрдоган заявлял, что Анкара продолжит поддерживать Баку в конфликте.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября, стороны ввели военное положение. Страны взаимно обвиняют друг друга в провокациях, обстрелах мирных населенных пунктов и атаках на военных.
 

Госдума посредник Нагорный Карабах конфликт
Материалы по теме
Кремль выступил против «подливания масла в огонь» в споре из-за Карабаха
Политика
Армения предупредила о применении вооружения большого радиуса поражения
Политика
Союз азербайджанцев оценил идею Союза армян о добровольцах для Карабаха
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter