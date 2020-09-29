Госдума предложила посредничество по ситуации в Нагорном Карабахе

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Государственная дума России выпустила заявление о недопустимости применения силы и необходимости прекратить огонь в районе армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Соответствующий документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

«Депутаты Государственной думы призывают стороны к скорейшему возвращению к переговорному процессу и готовы оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки», — говорится в документе.

Парламентарии решительно осудили применение Арменией и Азербайджаном силы, что привело к жертвам среди мирного населения и военных. Они призвали обе стороны немедленно прекратить огонь, чтобы не допустить еще большей эскалации противостояния в регионе.

Ранее в Кремле также призвали Ереван и Баку вернуться к мирному урегулированию конфликта политико-дипломатическими способами. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически против, чтобы третьи страны в конфликте начинали оказывать военную поддержку какой-либо стороне, поскольку это лишь «подольет масло в огонь».