Кремль выступил против «подливания масла в огонь» в споре из-за Карабаха
Любые заявления о военной активности третьих стран в конфликте Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха «подливают масла в огонь», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Так он ответил на вопрос о том, готова ли Россия со своей стороны оказать военную поддержку какой-либо стороне конфликта, после того как Турция поддержала Азербайджан. «Любые заявления о какой-либо военной активности однозначно подливают масла в огонь. Мы категорически против такой активности. Мы призываем все страны прекратить <…> и вернуться к мирному урегулированию конфликта политико-дипломатическими способами», — заявил Песков.
Он также отметил, что Москва находится в постоянном контакте с Баку, Ереваном и Анкарой. «Мы собираем информацию по происходящему на линии соприкосновения. Мы анализируем ситуацию и используем эти данные для анализа последующих шагов вместе с нашими партнерами по ОБСЕ», — пояснил представитель президента.