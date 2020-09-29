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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Кремль выступил против «подливания масла в огонь» в споре из-за Карабаха

Дмитрий Песков счел «подливанием масла в огонь» любые заявления о вмешательстве в конфликт третьих стран. Перед этим Турция заявила о готовности поддержать Азербайджан «на поле боя и за столом переговоров»
Последствия обстрела в городе Тартар, Азербайджан
Последствия обстрела в городе Тартар, Азербайджан (Фото: Aziz Karimov / Reuters)

Любые заявления о военной активности третьих стран в конфликте Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха «подливают масла в огонь», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он ответил на вопрос о том, готова ли Россия со своей стороны оказать военную поддержку какой-либо стороне конфликта, после того как Турция поддержала Азербайджан. «Любые заявления о какой-либо военной активности однозначно подливают масла в огонь. Мы категорически против такой активности. Мы призываем все страны прекратить <…> и вернуться к мирному урегулированию конфликта политико-дипломатическими способами», — заявил Песков.

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Он также отметил, что Москва находится в постоянном контакте с Баку, Ереваном и Анкарой. «Мы собираем информацию по происходящему на линии соприкосновения. Мы анализируем ситуацию и используем эти данные для анализа последующих шагов вместе с нашими партнерами по ОБСЕ», — пояснил представитель президента.

Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать
Политика
Фото:Armenian Defense Ministry / AP

Турция считает, что Армения нарушила перемирие и напала на гражданские поселения Азербайджана. Во вторник министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщал, что его страна готова поддержать Азербайджан «на поле боя и за столом переговоров». По его словам, у проблемы есть только одно решение: Армения должна уйти с территории Азербайджана. «Пока этого не произойдет, проблема не будет решена», — заявил министр.

Ереван заявлял, что Турция вмешивается в конфликт двух стран. По данным представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, азербайджанские солдаты пользуются турецким оружием. Он также утверждал, что, предположительно, на стороне Азербайджана действуют наемники.

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Президент Армении Армен Саркисян заявил, что Турция поддерживает Азербайджан истребителями F-16 и дронами, также фиксировались кибератаки.

Турция поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией
Политика
Фото:Osman Orsal / Reuters

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы в эфире радио «Комсомольская правда» опроверг сообщения о действии турецких наемников на стороне Баку, назвав это фейком. «Наша армия не нуждается сегодня ни в наемниках, ни в каких-то там дополнительных силах», — сказал он.

В Кремле обострение отношений Азербайджана и Армении посчитали причиной для серьезного беспокойства. МИД России призвал прекратить огонь и начать переговоры для разрешения конфликта.

Эскалация давнего спора двух стран из-за Нагорного Карабаха началась рано утром 27 сентября. Обе стороны обвиняют друг друга в начале боевых действий, а также сообщают о потерях. В Армении, Азербайджане и в Карабахе было объявлено военное положение.

Авторы
Елизавета Антонова, Мария Лисицына
Армения Дмитрий Песков Азербайджан Нагорный Карабах
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