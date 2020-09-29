Кремль выступил против «подливания масла в огонь» в споре из-за Карабаха

Дмитрий Песков счел «подливанием масла в огонь» любые заявления о вмешательстве в конфликт третьих стран. Перед этим Турция заявила о готовности поддержать Азербайджан «на поле боя и за столом переговоров»

Последствия обстрела в городе Тартар, Азербайджан (Фото: Aziz Karimov / Reuters)

Любые заявления о военной активности третьих стран в конфликте Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха «подливают масла в огонь», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он ответил на вопрос о том, готова ли Россия со своей стороны оказать военную поддержку какой-либо стороне конфликта, после того как Турция поддержала Азербайджан. «Любые заявления о какой-либо военной активности однозначно подливают масла в огонь. Мы категорически против такой активности. Мы призываем все страны прекратить <…> и вернуться к мирному урегулированию конфликта политико-дипломатическими способами», — заявил Песков.

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Он также отметил, что Москва находится в постоянном контакте с Баку, Ереваном и Анкарой. «Мы собираем информацию по происходящему на линии соприкосновения. Мы анализируем ситуацию и используем эти данные для анализа последующих шагов вместе с нашими партнерами по ОБСЕ», — пояснил представитель президента.