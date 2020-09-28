Армения и Азербайджан подошли к порогу полномасштабной войны

Ереван заявляет, что противник потерял около 200 военнослужащих. Баку эти данные опровергает и заявляет, что во время боев в Нагорном Карабахе убиты более 550 армянских военных.
Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился утром 27 сентября. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях и обстрелах приграничных территорий. В тот же день обе страны объявили о введении военного положения, Ереван начал всеобщую мобилизацию, Баку — частичную. Кроме того, Азербайджан приостановил все международные перелеты.
Анкара выступает за возврат Карабаха Азербайджану
Турция безоговорочно поддерживает в конфликте Азербайджан. Пока это единственная страна, которая не призывает к прекращению огня, а наоборот. 28 сентября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступил с воинственной речью, заявив, что мир и спокойствие в регион вернутся тогда, когда «Армения немедленно оставит оккупированные азербайджанские территории». Он также обвинил «минскую группу» стран ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция, в том, что та «не смогла решить вопрос [конфликта вокруг Нагорного Карабаха] за 30 лет». По мнению президента Турции, лишь незамедлительное освобождение «оккупированных» земель откроет путь для мира и стабильности в регионе, а любые иные инициативы и попытки принуждения сторон к урегулированию незаконны и несправедливы и соответствуют лишь интересам Армении.
История Нагорно-Карабахского конфликта
Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987-88 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).
С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался самопровозглаенную республику его под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.
Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.
В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.
Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.
Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал международное сообщество сделать все возможное, чтобы не допустить вовлечения Турции в конфликт. «Мы стоим на пороге широкомасштабной войны на Южном Кавказе, что может иметь самые непредсказуемые последствия. Война может выйти за границы региона и иметь более широкие масштабы. Я призываю международное сообщество использовать все рычаги и не допустить вовлечение Турции в конфликт», — заявил он в обращении к гражданам республики.
28 сентября МИД Армении официально заявил, что на стороне Азербайджана воюют наемники из Турции и Сирии. Ереван до начала конфликта утверждал, что численность переброшенных наемников составляет около 4 тыс. человек. Баку эти данные опровергал. Эрдоган, комментируя эту тему, высказался неопределенно.
Минобороны Азербайджана также обвиняет Армению в том, что на ее стороне воюют наемники из Сирии — речь в данном случае идет об этнических армянах. С аналогичным заявлением выступил и Эрдоган.
Пока масштаб боевых действий не таков, чтобы Армения обратилась за помощью к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил утром 28 сентября представитель Минобороны республики Арцрун Ованнисян. По уставу ОДКБ, в которую также входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, любая иностранная агрессия против государства-члена рассматривается как недружественный акт против всех участников блока. В понедельник ОДКБ призвала стороны к немедленному прекращению огня.