Армения и Азербайджан подошли к порогу полномасштабной войны Турция выступает за продолжение боев за Нагорный Карабах

В Нагорном Карабахе на второй день обострения конфликта началось использование артиллерии и авиации. Телефонные переговоры Москвы с Ереваном и Баку ни к чему не привели. Но запрашивать помощь ОДКБ Армения пока не собирается

Бои между армянскими и азербайджанскими войсками (Фото: Azerbaijan's Defense Ministry / AP)

Стороны перешли к использованию тяжелого вооружения

В понедельник, 28 сентября, бои в Нагорном Карабахе продолжались с прежней интенсивностью. Обе стороны активно применяют артиллерию, танки, другую тяжелую технику и авиацию.

Телефонные переговоры с представителями противоборствующих сторон, а также с властями Турции, которые провели в воскресенье российский президент Владимир Путин и глава МИД России Сергей Лавров, пока на ход конфликта не повлияли.

Особенно ожесточенные бои идут на севере непризнанной Нагорно-Карабахской республики, на подступах к городу Мартакерт (Агдера) и на юго-восточном направлении — в районе города Гадрут. На юге азербайджанским силам удалось сдвинуть линию фронта и занять новые территории, как накануне вечером заявил президент непризнанной республики Араик Арутюнян. Он пообещал вернуть потерянное. Судя по сообщениям военных ведомств обеих стран, артиллерия Азербайджана ведет значительно более глубокий обстрел — до 20–30 км от линии фронта.

По данным на 17:00 28 сентября, потери армянской стороны составили 48 человек убитыми и более 200 ранеными, сообщила РБК представитель Минобороны Армении Шушан Степанян. В Азербайджане свои потери не обнародуют. РБК направил запрос представителю военного ведомства республики.