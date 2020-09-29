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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян попросил Меркель «обуздать» политику Турции в отношении Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Нагорном Карабахе и попросил принять необходимые меры, чтобы удержать от участия в конфликте Турцию. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра, передает «Арменпресс».

«Премьер-министр Пашинян призвал канцлера Германии приложить все усилия, чтобы обуздать агрессивную, деструктивную позицию Турции и исключить ее участие в происходящем в регионе», — отмечается в сообщении.

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Фото:Osman Orsal / Reuters

Пашинян заявил, что Нагорный Карабах подвергся агрессии Азербайджана и выразил озабоченность в связи с продолжающимися столкновениями. В свою очередь немецкий лидер указала, что нагорно-карабахский кризис следует разрешить исключительно мирным путем. Меркель сообщила о необходимости возобновить процесс поиска способов мирного урегулирования противоречий с помощью минской группы ОБСЕ.

Ранее в телефонном разговоре с лидером Франции Эмманюэлем Макроном Пашинян назвал позицию Турции по отношению к обострению конфликта в Нагорном Карабахе «жесткой» и «предвзято-агрессивной». Тогда глава армянского правительства также отметил, что необходимо не допустить турецкое вмешательство в напряженную ситуацию.

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Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные используют в Карабахе турецкое вооружение. Кроме того, военное ведомство предположило участие на их стороне турецких наемников. Позже президент Армении Армен Саркисян заявил, что Турция снабжает Баку дронами, истребителями F-16, наемниками и военными советниками и постоянно проводит против Еревана кибератаки.

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Турция выразила полную поддержку в конфликте Азербайджану, обвинив Армению в нарушении перемирия. «Мы решительно осуждаем нападение Армении на Азербайджан. Армения нарушила перемирие, напав на гражданские поселения», — указал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 28 сентября пообещал, что Турция продолжит поддерживать братский Азербайджан «всеми своими ресурсами и сердцем». Он заявил, что Армения оккупировала Нагорный Карабах, и этому пора положить конец, чтобы вернуть мир и спокойствие в регион.

Никол Пашинян Ангела Меркель Турция Нагорный Карабах
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