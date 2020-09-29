Пашинян попросил Меркель «обуздать» политику Турции в отношении Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Нагорном Карабахе и попросил принять необходимые меры, чтобы удержать от участия в конфликте Турцию. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра, передает «Арменпресс».

«Премьер-министр Пашинян призвал канцлера Германии приложить все усилия, чтобы обуздать агрессивную, деструктивную позицию Турции и исключить ее участие в происходящем в регионе», — отмечается в сообщении.

Пашинян заявил, что Нагорный Карабах подвергся агрессии Азербайджана и выразил озабоченность в связи с продолжающимися столкновениями. В свою очередь немецкий лидер указала, что нагорно-карабахский кризис следует разрешить исключительно мирным путем. Меркель сообщила о необходимости возобновить процесс поиска способов мирного урегулирования противоречий с помощью минской группы ОБСЕ.

Ранее в телефонном разговоре с лидером Франции Эмманюэлем Макроном Пашинян назвал позицию Турции по отношению к обострению конфликта в Нагорном Карабахе «жесткой» и «предвзято-агрессивной». Тогда глава армянского правительства также отметил, что необходимо не допустить турецкое вмешательство в напряженную ситуацию.