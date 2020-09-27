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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян обсудил бои в Нагорном Карабахе с Макроном

Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Reuters)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном усиление напряженности в зоне самопровозглашенного Нагорного Карабаха и призвал удержать Турцию от вмешательства в ситуацию. Об этом сообщает телеканал «Армения 1».

Пашинян указал, что 27 сентября Азербайджан начал боевые действия на протяжении всей своей границы с Карабахом. Премьер-министр заявил, что Баку прибегает к провокациям, которые могут помочь Азербайджану атаковать и армянскую границу.

Пашинян обсудил с Путиным ситуацию в Карабахе
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Владимир Путин

Глава правительства Армении выразил глубокую озабоченность сложившейся ситуацией и обратил внимание Макрона на «жесткую предвзято-агрессивную позицию Турции». Пашинян сообщил о необходимости не допустить вмешательство этого государства, которое ранее выразило полную поддержку Азербайджану.

В свою очередь Макрон указал, что также серьезно озабочен происходящим, и назвал неприемлемым дальнейшее разрастание конфликта. Он сообщил, что считает необходимым принять все меры, которые могут помочь разрядить напряженность и остановить боевые действия. Макрон также заявил, что следует активизировать действия минской группы ОБСЕ, чьи страны возглавляют поиск путей мирного решения карабахского конфликта.

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Политика
Фото:Armenian Defense Ministry / AP

Пашинян также обсудил ситуацию в Карабахе с президентом России Владимиром Путиным. Россия является сопредседателем минской группы ОБСЕ. Путин назвал главной задачей прекратить прямые столкновения сторон.

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«Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное — нужно прекратить военные действия», — сообщил Кремль.

Минобороны Армении заявило, что военные Азербайджана используют турецкое оружие. В военном ведомстве считают, что на стороне Баку могут воевать турецкие наемники, однако пока это не достаточно подтвержденная информация.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын обвинил Армению в нападении на Азербайджан и осудил действия Еревана.

Франция Эммануэль Макрон Никол Пашинян Армения Нагорный Карабах
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