Пашинян обсудил бои в Нагорном Карабахе с Макроном

Эмманюэль Макрон (Фото: Reuters)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном усиление напряженности в зоне самопровозглашенного Нагорного Карабаха и призвал удержать Турцию от вмешательства в ситуацию. Об этом сообщает телеканал «Армения 1».

Пашинян указал, что 27 сентября Азербайджан начал боевые действия на протяжении всей своей границы с Карабахом. Премьер-министр заявил, что Баку прибегает к провокациям, которые могут помочь Азербайджану атаковать и армянскую границу.

Глава правительства Армении выразил глубокую озабоченность сложившейся ситуацией и обратил внимание Макрона на «жесткую предвзято-агрессивную позицию Турции». Пашинян сообщил о необходимости не допустить вмешательство этого государства, которое ранее выразило полную поддержку Азербайджану.

В свою очередь Макрон указал, что также серьезно озабочен происходящим, и назвал неприемлемым дальнейшее разрастание конфликта. Он сообщил, что считает необходимым принять все меры, которые могут помочь разрядить напряженность и остановить боевые действия. Макрон также заявил, что следует активизировать действия минской группы ОБСЕ, чьи страны возглавляют поиск путей мирного решения карабахского конфликта.