Тихановская предложила Европарламенту список чиновников для ввода санкций

Она также предложила европарламентариям подумать о расследовании против причастных к нарушению прав человека в Белоруссии и создать коалицию для диалога между властями и оппозицией

Светлана Тихановская (Фото: Arturas Morozovas / Getty Images)

Лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская в ходе выступления в Европарламенте (ЕП) сообщила, что подготовила список официальных лиц страны для введения против них санкций. Трансляцию ведет канал РБК.

«Я составила список людей, которые участвовали в жестком подавлении протестов. Санкции против этих людей могли бы быть приняты в рамках «акта Магнитского» ЕС», — заявила Тихановская. Конкретных имен она не назвала.

Политик также призвала ЕП рассмотреть возможность начать расследование в отношении лиц, причастных к нарушениям прав человека по отношению к протестующим в Белоруссии.

Помимо этого Тихановская предложила европарламентариям рассмотреть возможность создания международной коалиции для переговоров между координационным советом оппозиции и действующим главой государства Александром Лукашенко. «Лукашенко не хочет говорить с белорусами, он не хочет начинать диалог», — сказала она. Политик отметила, что целью КС служит именно диалог народа с властями.