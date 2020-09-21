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Протесты в Белоруссии ,  
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Тихановская пообещала «сколько нужно» продолжать протесты в Белоруссии

Население Белоруссии будет выходить на улицы недели, месяцы или даже годы и никогда не признает Лукашенко действующим президентом, заявила в Европарламенте лидер оппозиции Светлана Тихановская
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Arturas Morozovas / Getty Images)

Мирные протесты в Белоруссии будут продолжаться столько, сколько потребуется, заявила, выступая в Европарламенте, лидер оппозиции, бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская. Трансляцию ведет канал РБК.

«[Действующий президент Александр] Лукашенко надеется, что наш протест иссякнет. Но мы будем продолжать протестовать столько, сколько нужно — недели, месяцы или даже годы», — пригрозила она.

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По словам Тихановской, белорусы никогда не станут заложниками режима Лукашенко. «Мы никогда не вернемся к тому состоянию, в котором мы пребывали в течение 26 лет», — обещала она. Как отметила экс-кандидат в президенты, белорусские власти пойдут на диалог с народом только в случае давления, именно поэтому мирные протесты в республике продолжатся.

«Белорусы никогда не признают результаты выборов 9 августа», — объявила Тихановская.

Она заверила, что происходящее в стране не является геополитической революцией: «Это не антироссийские или пророссийские, антиевропейские или проевропейские выступления. Это пробелорусская революция».

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Тихановская также поблагодарила европарламентариев за принятую 17 сентября резолюцию, в которой те не признали Лукашенко легитимным президентом и потребовали от ЕС ввести против него санкции. Этот документ она назвала шагом вперед и одним из самых важных решений в истории современной Белоруссии.

Протесты в стране начались после завершения голосования на выборах президента 9 августа. По официальным данным, победил Лукашенко, набравший более 80% голосов, однако в штабе Тихановской не согласились с этим и представили свои данные, согласно которым победу одержала она.

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Фото:Наталия Федосенко / ТАСС

Автор
Наталия Анисимова
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