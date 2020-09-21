Тихановская пообещала «сколько нужно» продолжать протесты в Белоруссии

Население Белоруссии будет выходить на улицы недели, месяцы или даже годы и никогда не признает Лукашенко действующим президентом, заявила в Европарламенте лидер оппозиции Светлана Тихановская

Светлана Тихановская (Фото: Arturas Morozovas / Getty Images)

Мирные протесты в Белоруссии будут продолжаться столько, сколько потребуется, заявила, выступая в Европарламенте, лидер оппозиции, бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская. Трансляцию ведет канал РБК.

«[Действующий президент Александр] Лукашенко надеется, что наш протест иссякнет. Но мы будем продолжать протестовать столько, сколько нужно — недели, месяцы или даже годы», — пригрозила она.

По словам Тихановской, белорусы никогда не станут заложниками режима Лукашенко. «Мы никогда не вернемся к тому состоянию, в котором мы пребывали в течение 26 лет», — обещала она. Как отметила экс-кандидат в президенты, белорусские власти пойдут на диалог с народом только в случае давления, именно поэтому мирные протесты в республике продолжатся.

«Белорусы никогда не признают результаты выборов 9 августа», — объявила Тихановская.