Адвокат назвал дату похорон Тесака

Максим Марцинкевич (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Похороны националиста Максима Марцинкевича, также известного как Тесак, пройдут 3 октября на Кунцевском кладбище. Об этом РБК заявил адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик.

«Мы говорили с отцом только что, он сказал, что похороны пройдут в субботу, 3 октября, на Кунцевском кладбище, время уточняется», — сообщил Михальчик.

Тело Максима Марцинкевича обнаружили 16 сентября в одиночной камере следственного изолятора № 3 в Челябинске. Заключенный находился там перед этапированием в Москву в рамках нового уголовного дела. При нем нашли несколько предсмертных записок. Отец Тесака считает, что он был убит, а также допустил, что его сына пытали. Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что Тесак перед смертью признался в нескольких убийствах. По ее мнению, националист покончил с собой, осознав тяжесть преступлений и возможность того, что ему грозит пожизненный срок.

24 сентября Михальчик заявил, что при осмотре тела покойного на нем обнаружили следы пыток. Он отметил, что тело покрывали множественные синяки и гематомы, отсутствовало несколько ногтей. Ранее защитник говорил, что видеонаблюдение в камере Тесака в день его смерти не работало. Управление ФСИН России по Красноярскому краю заявило, что спецсредства и физическое воздействие к Тесаку во время его пребывания в СИЗО-1, где он находился в мае, не применялись.