МВД Белоруссии отчиталось о 350 задержанных на протестах 27 сентября

Фото: BelaPAN / Reuters

На прошедших 27 сентября протестных акциях в Белоруссии задержали 350 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой.

«Во всех областных центрах, кроме Минска, на протест вышли от 5 до 220 человек», — говорится в сообщении.

Вчера в стране было зафиксировано 22 протестные акции. В МВД отметили, что количество участников протестных акций «значительно уменьшилось в сравнении с предыдущими выходными».

Вечером 27 сентября в МВД Белоруссии отчитались о задержании около 200 человек. Акции проходили практически во всех регионах страны, сообщало ведомство. Против протестующих, в частности, в Гомеле правоохранительные органы применили шумовые гранаты и слезоточивый газ.

В воскресенье, 27 сентября, в Минске прошла акция протеста под названием «народная инаугурация Светланы Тихановской». Тихановская была основной соперницей объявленного ЦИК президентом Александра Лукашенко на выборах. Он провел закрытую инаугурацию 23 сентября. Ряд стран не признал Лукашенко легитимным главой государства. «Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию», — говорила тогда Тихановская.