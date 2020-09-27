Как в Минске прошла «народная инаугурация» Светланы Тихановской

Главной темой восьмого протестного воскресенья в Минске стала «народная инаугурация» Светлана Тихановской. Как прошла акция — в репортаже РБК

Фото: Дарья Бурякина / TUT.by

В среду, 23 сентября Александр Лукашенко предварительно не анонсируя, вступил в должность президента страны на закрытой церемонии инаугурации в Дворце независимости. В тот же день на улицы Минска вышли несколько тысяч протестующих, но их разогнали, причем впервые с 9-11 августа силовики применили водометы в столице. Поэтому ожидалось, что и воскресная акция может закончиться разгоном протестующих.

Белорусский протест последние несколько недель проходит уже устоявшимися циклами. В будние дни и в субботу, когда в Минске проходит женский марш, силовики задерживают людей и разгоняют собрания. Но по воскресеньям число участников акций заметно больше и разогнать их не удается. Так было и в этот раз. Главной темой этой уже восьмой после выборов воскресной акции стала «народная инаугурация» Светланы Тихановской — многочисленный митинг противопоставлялся закрытой инаугурации Лукашенко.

Перед началом акции прошли единичные задержания, был полностью отключен мобильный интернет. На улице был сильный ветер и мелкий дождь. Несмотря на это люди собрались в многотысячную группу и заняли проезжую часть на проспекте Победителей и у стелы Минск — город-герой. Силовики дали ей пройти. Толпа продолжала расти и начала шествие, но не в сторону Дворца независимости, как это было раньше, а наоборот — дальше от оцеплений, силовиков, водометов и другой спецтехники — по проспекту Машерова в сторону области.

Собравшиеся несли портреты Светланы Тихановской и транспаранты в поддержку задержанных членов Координационного совета Марии Колесниковой, Максима Знака и других. Скандировали традиционные «Лукашенко в автозак», «Пошел вон, ты и твой ОМОН», «Это наш город», «Живе Беларусь». «Смотри в окно, а не в телевизор».