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Протесты в Белоруссии ,  
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Как в Минске прошла «народная инаугурация» Светланы Тихановской

Главной темой восьмого протестного воскресенья в Минске стала «народная инаугурация» Светлана Тихановской. Как прошла акция — в репортаже РБК
Фото:Дарья Бурякина / TUT.by
Фото: Дарья Бурякина / TUT.by

В среду, 23 сентября Александр Лукашенко предварительно не анонсируя, вступил в должность президента страны на закрытой церемонии инаугурации в Дворце независимости. В тот же день на улицы Минска вышли несколько тысяч протестующих, но их разогнали, причем впервые с 9-11 августа силовики применили водометы в столице. Поэтому ожидалось, что и воскресная акция может закончиться разгоном протестующих.

Белорусский протест последние несколько недель проходит уже устоявшимися циклами. В будние дни и в субботу, когда в Минске проходит женский марш, силовики задерживают людей и разгоняют собрания. Но по воскресеньям число участников акций заметно больше и разогнать их не удается. Так было и в этот раз. Главной темой этой уже восьмой после выборов воскресной акции стала «народная инаугурация» Светланы Тихановской — многочисленный митинг противопоставлялся закрытой инаугурации Лукашенко.

Акции протеста в Минске после инаугурации Лукашенко. Фоторепортаж
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Перед началом акции прошли единичные задержания, был полностью отключен мобильный интернет. На улице был сильный ветер и мелкий дождь. Несмотря на это люди собрались в многотысячную группу и заняли проезжую часть на проспекте Победителей и у стелы Минск — город-герой. Силовики дали ей пройти. Толпа продолжала расти и начала шествие, но не в сторону Дворца независимости, как это было раньше, а наоборот — дальше от оцеплений, силовиков, водометов и другой спецтехники — по проспекту Машерова в сторону области.

Собравшиеся несли портреты Светланы Тихановской и транспаранты в поддержку задержанных членов Координационного совета Марии Колесниковой, Максима Знака и других. Скандировали традиционные «Лукашенко в автозак», «Пошел вон, ты и твой ОМОН», «Это наш город», «Живе Беларусь». «Смотри в окно, а не в телевизор».

Собравшаяся в это воскресенье толпа уменьшилась по сравнению с числом людей, которые выходили в первые акции. Но когда колонна достигла пересечения с улицей Максима Богдановича, ее хвост все еще оставался у стелы — а это полтора километра.

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Здесь толпа повернула, потому что опасалась встретить оцепление на площади Победы — оттуда по проспекту Независимости по прямой за несколько минут можно дойти до правительственного комплекса. Последние несколько недель власти не подпускают протестующих к центру города — все открытые пространства и особенно площадь Независимости оцепляются еще с утра.

Дальше люди все время двигались от центра города, прошли мимо площади Бангалор и в конце концов все-таки вышли на проспект Независимости, но повернули не к центру — а на окраины.

Колонна организовывалась сама, решение о направлении движения принималось на каждом перекрестке. NEXTA, которая всегда до этого сама предлагала маршрут движения в этот день только комментировала происходящее. В итоге толпа поредевшая до нескольких тысяч человек дошла до Уручья — это в десяти километрах от центра города, там располагается база белорусского ОМОНа. Здесь толпа рассеялась — не только потому, что люди устали, но и потому что силовики возобновили задержания оставшихся в меньшинстве протестующих.

Власти не перекрывали проспекты, по которым двигалось шествие — на маршруте по главным улицам города не было ни одной машины ГАИ. Протестующие несколько часов шли по проезжей части, перемешиваясь с редкими и непрерывно сигналящими машинами, автобусами и тракторами — большинство автомобилистов, завидев толпу, разворачивались через две сплошные еще на подъездах.

Группа молодых людей в авангарде шествия взяла на себя функции патрульных — регулировала и направляла от колонны протестующих автомобильное движение, организовывала проезд скорых.

Время от времени навстречу колонне прибегали другие молодые люди, рассказывали о том, не стоит ли впереди оцепление. «Справа посмотрите, там нас может ОМОН ждать», — кричали им в ответ и те снова убегали. Рассказывали протестующим о передвижении ОМОНа и автомобилисты.

В МВД заявили, что на акциях по всей стране задержано не более 200 человек. По данным незарегистрированного правозащитного центра «Вясна», по всей стране задержали как минимум 260 человек.

Автор
Александр Атасунцев
Светлана Тихановская Белоруссия
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