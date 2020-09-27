МВД Белоруссии отчиталось о задержании сотен протестующих

По данным полиции, по всей стране задержаны около 200 человек. В ряде городов акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов, в Гомеле и Могилеве силовики применили против демонстрантов спецсредства

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В Белоруссии на акциях протеста были задержаны около 200 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова, передает ТАСС.

«Около 200 человек задержаны и доставлены в территориальные РУВД, все они исключительно участники несанкционированных мероприятий», — сказала Чемоданова.

В МВД отметили, что массовые мероприятия прошли практически во всех регионах Белоруссии.

В Минске и других крупных городах страны проходит 50-й день протестов после президентских выборов. По данным правозащитников из центра «Весна», задержаны около сотни демонстрантов: в столице, Могилеве, Гродно, Витебске, Солигорске, Гомеле, Жодино и других населенных пунктах.