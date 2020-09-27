В Белоруссии против протестующих силовики применили газ и шумовые гранаты

В Гомеле против участников протестных акций сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ. Об этом сообщает Telegram-канал Nexta.

«В Гомеле уже выстрелы и слезоточивый газ!», — говорится в сообщении.

Агентству ТАСС в УВД Гомельского облисполкома подтвердили факт применения сотрудниками слезоточивого газа. Там также добавили, что для разгона протестующих использовались светошумовые боеприпасы.

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