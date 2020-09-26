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Политика ,  
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Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи авиакатастрофой на Украине

Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с гибелью людей в авиакатастрофе под Харьковом. Об этом сообщается на официальном сайте Московского Патриархата.

«Примите мои искренние соболезнования в связи с произошедшей трагедией. Глубоко сопереживая родным и близким погибших, молюсь об утешении скорбящих и скорейшем исцелении раненых», — сказано в сообщении.

Патриарх также выразил соболезнования предстоятелю Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.

ЕС выразил соболезнования в связи с крушением самолета под Харьковом
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Военно-транспортный самолет Ан-26 25 сентября потерпел крушение возле города Чугуева в Харьковской области. Авария произошла во время учебно-тренировочного полета. На борту находились 27 человек, по последним данным, погибли 26 человек. Один остается в больнице.

По предварительным данным, незадолго до крушения пилот сообщил об отказе одного из двигателей. Для расследования катастрофы создали комиссию, куда вошли представители Минобороны, МВД, Генпрокуратуры и Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

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На Украине 26 сентября объявлено днем траура по погибшим. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплатить родственникам погибших денежную компенсацию.

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