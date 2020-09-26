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Украинские спасатели извлекли «черные ящики» из-под обломков Ан-26

Фото: Андрей Андриенко / AP
Фото: Андрей Андриенко / AP

Спасатели извлекли бортовые самописцы из-под обломков самолета Ан-26, разбившегося 25 сентября в Харьковской области. Об этом заявил председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер, передает «Укринформ».

По его словам, пока «черные ящики» еще не исследовали, однако он выразил надежду, что их расшифруют уже в ближайшее время.

«Я точно знаю, что за 45 секунд — минуту перед падением с управляющим пилотом общался летчик, они обсуждали возможности посадки», — заявил Кучер.

Сейчас на месте авиакатастрофы работает кран, который собирает обломки самолета. Их везут на территорию воинской части в Чугуевском районе.

О том, что на месте крушения Ан-26 обнаружили бортовые самописцы, стало известно ранее 26 сентября.

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Военный самолет разбился на подлете к военному аэродрому города Чугуева 25 сентября при выполнении учебного полета. На его борту находились 27 человек, в том числе курсанты Харьковского университета ВВС Украины.

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Генпрокуратура сообщила, что при крушении погибли 25 человек, еще двое курсантов выжили. Их доставили в тяжелом состоянии в больницу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия).

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