Украинские спасатели извлекли «черные ящики» из-под обломков Ан-26

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Спасатели извлекли бортовые самописцы из-под обломков самолета Ан-26, разбившегося 25 сентября в Харьковской области. Об этом заявил председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер, передает «Укринформ».

По его словам, пока «черные ящики» еще не исследовали, однако он выразил надежду, что их расшифруют уже в ближайшее время.

«Я точно знаю, что за 45 секунд — минуту перед падением с управляющим пилотом общался летчик, они обсуждали возможности посадки», — заявил Кучер.

Сейчас на месте авиакатастрофы работает кран, который собирает обломки самолета. Их везут на территорию воинской части в Чугуевском районе.

О том, что на месте крушения Ан-26 обнаружили бортовые самописцы, стало известно ранее 26 сентября.