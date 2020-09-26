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ЕС выразил соболезнования в связи с крушением самолета под Харьковом

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель выразил соболезнования в связи с падением военного самолета Ан-26 в Харьковской области Украины. Об этом он написал в Twitter.

«Мои мысли с семьями и друзьями погибших», — сообщил политик.

Боррель принес соболезнования от имени ЕС президенту Украины Владимиру Зеленскому, министру иностранных дел Дмитрию Кулебе и украинскому Министерству обороны.

Военный самолет упал под Харьковом. Фотогалерея
Фотогалерея 

Ранее власти Харьковской области объявили 26 сентября днем траура по погибшим в катастрофе. Губернатор региона Алексей Кучер указал приспустить флаги Украины на всех государственных учреждения.

Ан-26, выполнявший учебный полет, разбился вечером 25 сентября на подлете к военному аэродрому города Чугуев. До взлетного поля он не долетел 2 км. Самолет упал вблизи автомобильный дороги, на борту находились 27 человек, в том числе курсанты Харьковского университета ВВС Украины. По данным Генпрокуратуры, погибли 25 человек.

Очевидцы сообщили подробности о крушении военного самолета под Харьковом
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Последствия крушения самолета Ан-26 под Харьковом

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил создать специальную комиссию, которая расследует обстоятельства случившегося. Ее возглавит вице-премьер Олег Уруский. Президент лично посетит Харьковскую область 26 сентября.

Среди возможных причин аварии были названы техническая неполадка и ошибка пилота. По словам Кучера, до крушения летчик успел сообщить о неисправности одного из двигателей. При этом губернатор добавил, что для опытного пилота это не должно было стать проблемой. Бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос допустил, что человек, управлявший самолетом, перепутал автомобильную трассу со взлетно-посадочной полосой.

Харьков Украина крушение самолета ЕС
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