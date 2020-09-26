ЕС выразил соболезнования в связи с крушением самолета под Харьковом

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель выразил соболезнования в связи с падением военного самолета Ан-26 в Харьковской области Украины. Об этом он написал в Twitter.

«Мои мысли с семьями и друзьями погибших», — сообщил политик.

Боррель принес соболезнования от имени ЕС президенту Украины Владимиру Зеленскому, министру иностранных дел Дмитрию Кулебе и украинскому Министерству обороны.

Ранее власти Харьковской области объявили 26 сентября днем траура по погибшим в катастрофе. Губернатор региона Алексей Кучер указал приспустить флаги Украины на всех государственных учреждения.