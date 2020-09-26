СМИ сообщили о новом уголовном деле на рэпера Гулиева

Эльмин Гулиев (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

В отношении гражданина 1993 года рождения возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков. Об этом РБК сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что фигурантом дела стал рэпер Эльман Гулиев, устроивший ДТП на улице Остоженка в Москве. Эту же информацию передал РЕН ТВ.

«По факту сбыта наркотического вещества гражданину 1993 года рождения следственным отделом УВД по Центральному округу в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК», — сказали РБК в полиции.

В МВД уточнили, что виновник ДТП, в котором пострадали три человека, в момент аварии находился в состоянии наркотического опьянения.

Гулиев за рулем автомобиля Infiniti сбил людей на пешеходном переходе, а затем врезался в здание. Авария произошла на пересечении Остоженки и Померанцева переулка. В результате аварии пострадали четыре человека, но один из них отказался от госпитализации.