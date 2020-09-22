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Полиция задержала водителя Infiniti после ДТП в центре Москвы

Фото:msk_dtp / VK
Фото: msk_dtp / VK

Столичная полиция задержала водителя автомобиля Infiniti, сбившего пешеходов на тротуаре в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, а также источник агентства городских новостей «Москва».

По их словам, задержанным оказался Эльмин Гулиев, который более известен как рэпер Эллей. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 Уголовного кодекса России).

Источник агентства «Москва» уточняет, что в отношении водителя Infiniti также составили административный протокол по ч. 2 ст. 12.37 КоАП России («Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует»).

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК рекомендовали обратиться позднее. РБК обратился за комментарием к представителю Эллея.

Появилось видео со сбивающей пешеходов на переходе в Москве Infiniti
Общество

ДТП с участием двух иномарок произошло 21 сентября в 16:20 мск на пересечении Остоженки и Померанцева переулка. После столкновения с Mercedes кроссовер Infiniti на большой скорости выехал на тротуар и сбил двух человек. Одному из пешеходов понадобилась медицинская помощь.

Как передавал РЕН ТВ, рэпер признался, что превысил скорость, но заявил, что ехал со скоростью не более 80 км/ч. В иномарке с ним находилась девушка, ее забрала скорая.

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