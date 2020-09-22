Полиция задержала водителя Infiniti после ДТП в центре Москвы

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Столичная полиция задержала водителя автомобиля Infiniti, сбившего пешеходов на тротуаре в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, а также источник агентства городских новостей «Москва».

По их словам, задержанным оказался Эльмин Гулиев, который более известен как рэпер Эллей. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 Уголовного кодекса России).

Источник агентства «Москва» уточняет, что в отношении водителя Infiniti также составили административный протокол по ч. 2 ст. 12.37 КоАП России («Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует»).

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК рекомендовали обратиться позднее. РБК обратился за комментарием к представителю Эллея.