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В центре Москвы автомобиль Infiniti сбил пешеходов

По данным столичных властей, в ДТП пострадали три человека

Видео: Дептранс.Оперативно/Telegram
Видео: Дептранс.Оперативно/Telegram
Video

Автомобиль в центре Москвы после столкновения с другой машиной на большой скорости выехал на тротуар и сбил двух человек. На видео с ДТП видно, что кроссовер Infiniti после наезда на пешеходов врезался в здание.

«На пересечении Остоженки и Померанцева переулка ДТП, два автомобиля с последующим наездом на пешеходов. По предварительным данным, наезд на двух человек, один из них нуждается в медицинской помощи. На месте работают сотрудники ГИБДД», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Позже в департаменте транспорта Москвы сообщили, что госпитализированы три человека. Мужчина получил тяжелые травмы позвоночника, перелом ребер и закрытую черепно-мозговую травму, женщину отвезли в больницу с открытым переломом ноги, ей предстоит ампутация левой лодыжки. Еще одна женщина госпитализирована с переломом таза и сотрясением головного мозга.

По данным Telegram-канала LifeShot, за рулем автомобиля, совершившего наезд, находился начинающий певец Эльмин Гулиев. Он сообщил, что уходил от удара из-за внезапно выехавшей на перекресток машины и поэтому выехал на тротуар. Причем Гулиев уточнил, что после столкновения у него болит рука.

Источник ТАСС рассказал, что водитель Infiniti превысил разрешенную скорость движения. «В момент ДТП водитель иномарки Infiniti, который сбил людей на тротуаре, ехал со значительным превышением допустимой скорости», — сказал собеседник агентства.

В дептрансе Москвы заявили, что водитель кроссовера проехал на красный свет. «По предварительной информации, виновен водитель автомобиля Infiniti — он двигался на красный свет. Информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Автор
Владислав Гордеев
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