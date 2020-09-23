Суд арестовал сбившего пешеходов в центре Москвы рэпера

Гулиев уже 49 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, сообщает ТАСС.

Во время судебного заседания 23 сентября, на котором решался вопрос о мере пресечения, он признал свою вину и сообщил о готовности компенсировать ущерб потерпевшим, но опроверг употребление наркотиков. Обвиняемый пояснил, что болен остеохондрозом и принимает обезболивающее, следы которого также нашли в его анализах.

Авария произошла 21 сентября, автомобиль Infiniti, за рулем которого был Гулиев, столкнулся с машиной Mersedes, вылетел на тротуар, сбил прохожих и врезался в здание. Столичный департамент транспорта передавал, что, по предварительным данным, виноват водитель Infiniti, проехавший на красный. Сам подозреваемый признал, что превысил скорость.

В результате ДТП госпитализировали троих человек: двух пешеходов и пассажирку Infiniti. Сам Эллей говорил, что во время аварии с ним в машине была его девушка, которую после инцидента забрала скорая.