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Суд арестовал сбившего пешеходов в центре Москвы рэпера

Эльмин&nbsp;Гулиев
Эльмин Гулиев (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Таганский районный суд Москвы на два месяца арестовал рэпера Эльмина Гулиева, известного как Эллей, который сбил пешеходов в центре города. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 21 ноября 2020 года», — уточнила она.

В крови сбившего людей в центре Москвы рэпера нашли наркотики
Общество
Фото:АГН «Москва»

Адвокат Гулиева Ирина Зарванская, передает ТАСС, собирается обжаловать решение суда.

Ранее в МВД России заявили, что, по данным медицинской экспертизы, во время аварии рэпер находился под воздействием наркотиков. Из-за этого ему ужесточили обвинение, переквалифицировав статью. Гулиева заподозрили в преступлении по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее причинение вреда здоровью человека).

Гулиев уже 49 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, сообщает ТАСС.

Во время судебного заседания 23 сентября, на котором решался вопрос о мере пресечения, он признал свою вину и сообщил о готовности компенсировать ущерб потерпевшим, но опроверг употребление наркотиков. Обвиняемый пояснил, что болен остеохондрозом и принимает обезболивающее, следы которого также нашли в его анализах.

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Водитель сбившей пешеходов в Москве Infiniti раскрыл подробности ДТП
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Фото:Артём Геодакян / ТАСС

Авария произошла 21 сентября, автомобиль Infiniti, за рулем которого был Гулиев, столкнулся с машиной Mersedes, вылетел на тротуар, сбил прохожих и врезался в здание. Столичный департамент транспорта передавал, что, по предварительным данным, виноват водитель Infiniti, проехавший на красный. Сам подозреваемый признал, что превысил скорость.

В результате ДТП госпитализировали троих человек: двух пешеходов и пассажирку Infiniti. Сам Эллей говорил, что во время аварии с ним в машине была его девушка, которую после инцидента забрала скорая.

Москва ДТП рэпер суд арест новости
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В крови сбившего людей в центре Москвы рэпера нашли наркотики
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Водитель сбившей пешеходов в Москве Infiniti раскрыл подробности ДТП
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В центре Москвы автомобиль Infiniti сбил пешеходов
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