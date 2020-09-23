Суд арестовал сбившего пешеходов в центре Москвы рэпера
Таганский районный суд Москвы на два месяца арестовал рэпера Эльмина Гулиева, известного как Эллей, который сбил пешеходов в центре города. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 21 ноября 2020 года», — уточнила она.
Адвокат Гулиева Ирина Зарванская, передает ТАСС, собирается обжаловать решение суда.
Ранее в МВД России заявили, что, по данным медицинской экспертизы, во время аварии рэпер находился под воздействием наркотиков. Из-за этого ему ужесточили обвинение, переквалифицировав статью. Гулиева заподозрили в преступлении по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее причинение вреда здоровью человека).