В крови сбившего людей в центре Москвы рэпера нашли наркотики

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Рэпер Эльмин Гулиев, известный как Эллей, был под воздействием наркотиков во время ДТП в центре Москвы, в результате которого пострадали три человека. О результатах экспертизы сообщает пресс-служба МВД России.

«Проведенным медицинским освидетельствованием установлено, что водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения», — указано в сообщении.

Ранее в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В связи с появлением новых данных обвинение ужесточили, переквалифицировав дело на п. «а» ч. 2 ст. 264 УК (то же преступление, совершенное в состоянии опьянения).

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