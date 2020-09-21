Число пострадавших в ДТП с Infiniti в Москве выросло до четырех человек

Количество пострадавших в ДТП с автомобилем марки Infiniti увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на корреспондента и ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Ранее в столичном департаменте транспорта сообщили, что госпитализированы три человека.

Собеседник агентства указывает, что, по уточненным данным, пострадали четыре человека. Троих направили в больницу, один от госпитализации отказался.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Авария в Москве произошла на пересечении улиц Остоженка и Померанцева. Автомобиль марки Infiniti столкнулся с другой машиной, после чего выехал на тротуар, сбил пешеход и врезался в здание, следует из видео с уличных камер наблюдения.