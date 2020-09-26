В Москве от коронавируса вылечились еще 1123 человека

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Более 244 тыс. человек вылечились от коронавируса в Москве за время пандемии, а за минувшие сутки — 1123 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб со ссылкой на вице-мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По данным оперативного штаба, с начала эпидемии в столице выявили более 281 тыс. заболевших. Более 5 тыс. инфицированных умерли.

Согласно данным на 25 сентября, число новых зараженных пока превышает число выздоровевших. Вчера в Москве был зарегистрирован рекордный за последние месяцы показатель новых случаев заражения — 1,5 тыс. человек за сутки.

Из-за резкого роста заболеваемости мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал жителям столицы внимательнее относиться к своему здоровью, а также попросил жителей старше 65 лет не выходить из дома без особой надобности. Глава города объяснил, что не хочет возвращать строгие карантинные меры, и понадеялся, что граждане будут вести себя дисциплинированно.