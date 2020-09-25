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Собянин напомнил москвичам о необходимости носить маски

Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве жителей столицы просят строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте и в общественных местах. Об этом в своем блоге заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня от каждого из нас вновь требуются дисциплина и ответственность. Прошу вас строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте, в магазинах и других общественных местах», — написал Собянин.

Собянин рекомендовал вернуться к удаленке в Москве
Общество
Сергей Собянин

По словам мэра, ему не хотелось бы возвращать в Москву режим строгой самоизоляции. Однако в качестве предупредительных мер в период увеличения числа заболевших он рекомендовал не выходить без необходимости людям старше 65 лет, а владельцам предприятий — перевести работу в дистанционный формат.

Днем ранее оперативный штаб сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве. 24 сентября впервые с конца июня в столице за сутки выявили более 1 тыс. случаев заболевания COVID-19. Кроме того, ежедневное число госпитализированных в связи с заражением за неделю увеличилось на 30%.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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