Собянин напомнил москвичам о необходимости носить маски

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Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве жителей столицы просят строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте и в общественных местах. Об этом в своем блоге заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня от каждого из нас вновь требуются дисциплина и ответственность. Прошу вас строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте, в магазинах и других общественных местах», — написал Собянин.

По словам мэра, ему не хотелось бы возвращать в Москву режим строгой самоизоляции. Однако в качестве предупредительных мер в период увеличения числа заболевших он рекомендовал не выходить без необходимости людям старше 65 лет, а владельцам предприятий — перевести работу в дистанционный формат.

Днем ранее оперативный штаб сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве. 24 сентября впервые с конца июня в столице за сутки выявили более 1 тыс. случаев заболевания COVID-19. Кроме того, ежедневное число госпитализированных в связи с заражением за неделю увеличилось на 30%.