Путин заявил о скорой регистрации второй российской вакцины от COVID-19

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Фото: пресс-служба Роспотребнадзора / АГН «Москва»)

Вторая российская вакцина против коронавируса скоро будет зарегистрирована. Об этом заявил президент Владмир Путин во время выступления перед сенаторами, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Выступая, президент напомнил, что российские ученые первыми в мире создали вакцину, которая «способна защитить от коронавируса». «Скоро, кстати говоря, будет зарегистрирована вторая противовирусная вакцина, против коронавируса», — сказал президент.

Кроме того, Путин отметил, что за прошедшие месяцы возможности системы здравоохранения в России существенно возросли, чтобы противостоять коронавирусу и сезонному росту простудных заболеваний.

Накануне Путин предложил сотрудникам ООН бесплатно и на добровольной основе привиться российской вакциной от коронавируса.