Медведев поддержал присвоение улицам имен погибших от COVID-19 врачей

Стена памяти врачей, Санкт-Петербург (Фото: Замир Усманов / Global Look Press)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поддержал идею назвать улицы в населенных пунктах страны в честь врачей, погибших в борьбе с COVID-19. Об этом бывший премьер-министр написал на своей странице в Facebook.

«Это правильная идея», — ответил Медведев на комментарий пользователя Владимира Седова, который написал, что «стоит подумать о том, чтобы именами врачей, погибших на войне с вирусом, назвать улицы наших городов и поселков».

В июне президент России Владимир Путин также поддержал подобную идею. Соответствующее предложение волонтера из Дагестана Гаджи Шахназарова президент назвал очень хорошей идеей, добавив, что идея будет обязательно реализована.

В июле министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что количество погибших от коронавируса медиков можно определить по числу страховых выплат. По данным на 3 июля, Фонд страхования совершил 40 выплат, говорил Мурашко. При этом еще в мае Минздрав признал, что из-за заражения коронавирусом погиб 101 медик.