Путин поддержал идею называть улицы в честь врачей

В апреле президент Владимир Путин распорядился на три месяца установить дополнительные выплаты специалистам, которые непосредственно работают с пациентами, зараженными коронавирусом. Для медиков была предусмотрена доплата в размере 80 тыс. руб. в месяц, для среднего медперсонала — 50 тыс. руб., а для младшего — 25 тыс. руб. Для врачей скорой помощи предусмотрены выплаты в размере 50 тыс. руб., а для фельдшеров, медсестер и водителей экипажей машин — по 25 тыс. руб. 20 июня Путин предложил продлить выплату надбавок медикам до конца лета.

В мае Путин подписал указ о дополнительных страховых гарантиях для врачей, которые работают с зараженными коронавирусом. При смерти медицинского сотрудника от коронавируса его родственники получат единовременную выплату в размере 2,7 млн руб. Если из-за перенесенного COVID-19 медик получил инвалидность, ему выплатят от 680 тыс. до 2 млн руб. При временной потере трудоспособности — 68 тыс. руб.

18 июня глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что в России из-за коронавируса умерли около 500 медиков. Позднее Росздравнадзор заявил, что информация является неофициальной. Речь идет о данных, «циркулирующих» в интернете, заметили в ведомстве.

