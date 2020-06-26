Путин поддержал идею называть улицы в честь врачей
Женщина у дома с граффити в поддержку врачей, которые лечат заразившихся коронавирусной инфекцией
(Фото: Донат Сорокин / ТАСС)
Президент России Владимир Путин поддержал предложение назвать улицы в разных городах «в честь героев-медиков», передает ТАСС.
Предложение высказал в ходе общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» волонтер из Дагестана Гаджи Шахназаров.
«Идея у вас очень хорошая — по поводу присвоения улицам, может быть, даже каким-то долговременным объектам, которые мы строим, -ишколам, медицинским училищам, институтам — имен медиков, которые отдали свою жизнь в борьбе за жизни других людей», — сказал Путин.
Он также добавил, что идея будет обязательно реализована.
В апреле президент Владимир Путин распорядился на три месяца установить дополнительные выплаты специалистам, которые непосредственно работают с пациентами, зараженными коронавирусом. Для медиков была предусмотрена доплата в размере 80 тыс. руб. в месяц, для среднего медперсонала — 50 тыс. руб., а для младшего — 25 тыс. руб. Для врачей скорой помощи предусмотрены выплаты в размере 50 тыс. руб., а для фельдшеров, медсестер и водителей экипажей машин — по 25 тыс. руб. 20 июня Путин предложил продлить выплату надбавок медикам до конца лета.
В мае Путин подписал указ о дополнительных страховых гарантиях для врачей, которые работают с зараженными коронавирусом. При смерти медицинского сотрудника от коронавируса его родственники получат единовременную выплату в размере 2,7 млн руб. Если из-за перенесенного COVID-19 медик получил инвалидность, ему выплатят от 680 тыс. до 2 млн руб. При временной потере трудоспособности — 68 тыс. руб.
18 июня глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что в России из-за коронавируса умерли около 500 медиков. Позднее Росздравнадзор заявил, что информация является неофициальной. Речь идет о данных, «циркулирующих» в интернете, заметили в ведомстве.
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом