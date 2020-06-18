Росздравнадзор поставил под вопрос данные своего главы об умерших врачах
Информация о смерти 498 медицинских работников, которую 18 июня озвучила глава Росздравнадзора Алла Самойлова, не является официальной. Об этом ведомство сообщило в своем официальном Telegram-канале.
«Озвученные данные о числе погибших медиков не являются официальными. Речь шла о данных, циркулирующих в сети Интернет», — говорится в сообщении.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
В ведомстве добавили, что каждый случай заболевания медицинских сотрудников COVID-19 и смерти от заражения «становится объектом внимания специальной комиссии, по нему проводится расследование».