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Росздравнадзор поставил под вопрос данные своего главы об умерших врачах

Информация о том, что в России от коронавируса умерли почти 500 медиков, неофициальная. Речь идет о данных, «циркулирующих» в интернете, сообщили в пресс-службе Роздравнадзора. Ранее такие цифры озвучила глава ведомства
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Информация о смерти 498 медицинских работников, которую 18 июня озвучила глава Росздравнадзора Алла Самойлова, не является официальной. Об этом ведомство сообщило в своем официальном Telegram-канале.

«Озвученные данные о числе погибших медиков не являются официальными. Речь шла о данных, циркулирующих в сети Интернет», — говорится в сообщении.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В ведомстве добавили, что каждый случай заболевания медицинских сотрудников COVID-19 и смерти от заражения «становится объектом внимания специальной комиссии, по нему проводится расследование».

В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков
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Народный мемориал в память об умерших из-за коронавируса медицинских работниках в Санкт-Петербурге

«К сожалению, более 7,5 тыс. человек на сегодняшний день погибли <...>, 489 [человек] — это медицинские работники», — заявляла Самойлова на онлайн-конференции «Безопасность медицинских работников. Проблемы, анализ и решения».

Минздрав впервые официально сообщил об умерших врачах 26 мая. Тогда в ведомстве заявили, что ведут список медиков, которые скончались от коронавируса. В нем на то время был 101 человек.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, COVID-19, врачи
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