Росздравнадзор поставил под вопрос данные своего главы об умерших врачах

Информация о том, что в России от коронавируса умерли почти 500 медиков, неофициальная. Речь идет о данных, «циркулирующих» в интернете, сообщили в пресс-службе Роздравнадзора. Ранее такие цифры озвучила глава ведомства

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Информация о смерти 498 медицинских работников, которую 18 июня озвучила глава Росздравнадзора Алла Самойлова, не является официальной. Об этом ведомство сообщило в своем официальном Telegram-канале.

«Озвученные данные о числе погибших медиков не являются официальными. Речь шла о данных, циркулирующих в сети Интернет», — говорится в сообщении.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

В ведомстве добавили, что каждый случай заболевания медицинских сотрудников COVID-19 и смерти от заражения «становится объектом внимания специальной комиссии, по нему проводится расследование».