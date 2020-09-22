Пандемия коронавируса , 22 сен, 14:25
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Московский главврач отвела еще почти год на борьбу с коронавирусом
Коронавирус начнет ослабевать к лету следующего года, после появления иммунитета у населения в результате вакцинации. Об этом сообщила главный врач ГБУЗ Москвы «ГКБ № 52» Марьяна Лысенко, передает ТАСС.
«Безусловно вирус есть. Он никуда не уйдет до, наверное, лета следующего года», — сказала Лысенко. Она привела в пример слова главы центра Гамалеи Александра Гинцбурга, что вирус начнет ослабевать после появления «серьезной иммунной прослойки» за счет привитых граждан.
Врач добавила, что цифры прироста новых заболевших в стране сейчас могут меняться динамично, и к этому нужно быть готовым.
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