Минский городской суд отказался освободить Марию Колесникову
Минский городской суд признал законным решение заключить под стражу члена координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову. Об этом сообщает «Наша нива».
«Жалобу оставить без удовлетворения», — огласила судья приговор.
РБК направил запрос в пресс-службу Минского городского суда.
Речь идет о жалобе адвоката Колесниковой Людмилы Казак на постановление судьи Партизанского района Минска о мере пресечения в виде заключения под стражу.
В середине сентября минский суд продлил арест Колесниковой до 8 ноября.