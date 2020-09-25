Минский городской суд отказался освободить Марию Колесникову

Также два протокола составлено на саму Казак за участие в несанкционированном массовом мероприятии и неповиновение требованиям сотрудников милиции. Казак была задержана накануне.

«Якобы 30 августа она была на массовом мероприятии на проспекте Победителей. На самом деле она была в этот день в ТЦ «Галилео» с дочкой, покупали вещи к школе. Свидетелями в протоколах были указаны «Ивановы Иваны Ивановичи» — то есть лица, чьи персональные данные изменены», — цитирует издание защитника Казак Виктора Мацкевича.

Колесникову задержали 8 сентября. По словам белорусских властей, она была задержана при попытке сбежать за границу. Соратники Колесниковой заявляют, что силовики пытались насильно вывезти ее за границу, но не смогли, так как оппозиционерка в последний момент разорвала свой паспорт. До этого очевидцы сообщали, что Колесникову «похитили» люди в масках. Позже ей предъявили обвинения в призывах к захвату власти (ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Белоруссии), статья предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.