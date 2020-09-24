МВД сообщило о задержании адвоката арестованной Марии Колесниковой

Людмила Казак (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Правоохранительные органы задержали адвоката Людмилу Казак, представляющую интересы члена президиума координационного совета Марии Колесниковой. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУВД Минска.

«Адвокат Колесниковой Людмила Казак задержана за административное правонарушение», — уточнили в ведомстве.

Ранее адвокат Виктор Мацкевич рассказал Tut.by, что в 13:50 мск Казак рассталась со своей коллегой, с которой виделась на улице Коммунистической. По словам Мацкевича, она торопилась на судебное заседание, но в суд так и не приехала, ее автомобиль был закрыт и припаркован там же, где она встречалась с коллегой. Он добавил, что муж Казак направил заявление о похищении человека в РУВД Центрального района.

Как сообщает «Наша нива» со ссылкой на очевидцев, в 13:50 мск напротив Коммунистической, д. 24, неизвестные задержали девушку и увезли на машине Geely 8971 ТА-7. По их словам, девушка прокричала «помогите».