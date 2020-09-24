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Протесты в Белоруссии ,  
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МВД сообщило о задержании адвоката арестованной Марии Колесниковой

Людмила Казак
Людмила Казак (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Правоохранительные органы задержали адвоката Людмилу Казак, представляющую интересы члена президиума координационного совета Марии Колесниковой. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУВД Минска.

«Адвокат Колесниковой Людмила Казак задержана за административное правонарушение», — уточнили в ведомстве.

Ранее адвокат Виктор Мацкевич рассказал Tut.by, что в 13:50 мск Казак рассталась со своей коллегой, с которой виделась на улице Коммунистической. По словам Мацкевича, она торопилась на судебное заседание, но в суд так и не приехала, ее автомобиль был закрыт и припаркован там же, где она встречалась с коллегой. Он добавил, что муж Казак направил заявление о похищении человека в РУВД Центрального района.

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Как сообщает «Наша нива» со ссылкой на очевидцев, в 13:50 мск напротив Коммунистической, д. 24, неизвестные задержали девушку и увезли на машине Geely 8971 ТА-7. По их словам, девушка прокричала «помогите».

В начале сентября белорусские власти заявили о задержании Колесниковой во время попытки сбежать из страны. Позже ей предъявили обвинения в призывах к захвату власти (ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Белоруссии), статья предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. В середине сентября минский суд продлил арест Колесниковой до 8 ноября.

Накануне в Белоруссии прошли очередные акции протеста. Они начались после того, как объявленный ЦИК президент Александр Лукашенко провел закрытую инаугурацию. Правоохранительные органы при разгоне акции применили водометы. СМИ также сообщали о применении слезоточивого газа, однако в милиции это опровергли.

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По данным правозащитного центра «Весна», на акциях 23 августа в Минске и других городах были задержаны 259 человек. В МВД отчитались о задержании 364 человек. Из них 320 поместили под стражу. По данным ведомства, всего в протестных акциях по всей стране приняли участие около 5 тыс. человек.

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