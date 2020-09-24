Китай отреагировал на инаугурацию Лукашенко

Ван Вэньбинь (Фото: Wu Hong / EPA / ТАСС)

В МИД Китая заявили, что уважают выбор народа Белоруссии. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя на брифинге прошедшую накануне в закрытом режиме церемонию инаугурации Александра Лукашенко, передает ТАСС.

«Мы уважаем выбор, который сделал народ Белоруссии», — сказал представитель МИД КНР.

Он подчеркнул, что прошедшие 9 августа президентские выборы в Белоруссии являются ее внутренним делом.

Также дипломат сообщил об уверенности Пекина в том, что под руководством Лукашенко в стране будет восстановлена стабильность. «Мы надеемся и верим, что под руководством Лукашенко Белоруссия сможет восстановить политическую стабильность», — сказал Вэньбинь.