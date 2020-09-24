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Протесты в Белоруссии ,  
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Китай отреагировал на инаугурацию Лукашенко

Ван Вэньбинь
Ван Вэньбинь (Фото: Wu Hong / EPA / ТАСС)

В МИД Китая заявили, что уважают выбор народа Белоруссии. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя на брифинге прошедшую накануне в закрытом режиме церемонию инаугурации Александра Лукашенко, передает ТАСС.

«Мы уважаем выбор, который сделал народ Белоруссии», — сказал представитель МИД КНР.

Он подчеркнул, что прошедшие 9 августа президентские выборы в Белоруссии являются ее внутренним делом.

Также дипломат сообщил об уверенности Пекина в том, что под руководством Лукашенко в стране будет восстановлена стабильность. «Мы надеемся и верим, что под руководством Лукашенко Белоруссия сможет восстановить политическую стабильность», — сказал Вэньбинь.

Инаугурация Лукашенко на закрытой церемонии. Фоторепортаж
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Церемония инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко прошла накануне во Дворце независимости в Минске — официальной резиденции главы государства. Ее дата до последнего момента публично не объявлялась. На церемонии присутствовали несколько сотен человек: высшие должностные лица, депутаты, руководители госорганов и организаций, деятели науки, культуры и спорта.

По данным МВД Белоруссии, в ходе протестных акций накануне и после инаугурации Лукашенко, в различных городах страны прошли 59 протестных акций с участием около 5 тыс. человек. Были задержаны 364 человека, из них 320 находятся под стражей.

Акции протеста в Минске после инаугурации Лукашенко. Фоторепортаж
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Инаугурация прошла на фоне протестов, которые продолжаются в стране после президентских выборов 9 августа. Оппозиция и протестующие считают, что официальные данные ЦИК были сфальсифицированы в пользу Лукашенко, а на самом деле на них победила Светлана Тихановская, которая, по официальным данным, набрала всего 10,1% голосов.

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