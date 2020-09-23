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Политика ,  
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Кремль ответил на вопрос о «закрытой» инаугурации Лукашенко

Фото:Пул Первого / Telegram
Фото: Пул Первого / Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать прошедшую в закрытом режиме церемонию инаугурации Александра Лукашенко. По его словам, ему лично не было о ней заранее известно, передает корреспондент РБК.

«Я здесь предпочту никак не комментировать, ибо это абсолютно суверенное внутреннее решение белорусского руководства», — сказал Песков. Отвечая на вопрос о том, было ли известно о церемонии в Кремле, он заявил: «Насколько я знаю, церемония не предполагает присутствия. Я лично не располагал такой информацией».

Материал дополняется.

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