Tut.by опубликовал фрагменты письма Марии Колесниковой к отцу из СИЗО

Александр Колесников (отец Марии Колесниковой) (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Член президиума координационного совета Белоруссии Мария Колесникова написала письмо своему отцу из СИЗО. В нем она просит своих соратников не сдаваться и пишет, что очень скучает по своей семье. Отрывки из письма Колесниковой опубликовало издание Tut.by.

«Эти все, кто меня похищали, невероятно слабые и в истерике. Они даже не умеют делать свою работу хорошо. У них везде бардак и хаос. И это не шутка», — написала она.

Колесникова сообщила, что с ней все в порядке, в изоляторе терпимые условия, а у нее появились новые подруги, с которыми во время прогулок она занимается фитнесом.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу координационного совета Белоруссии.