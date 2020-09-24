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Tut.by опубликовал фрагменты письма Марии Колесниковой к отцу из СИЗО

Александр Колесников (отец Марии Колесниковой)
Александр Колесников (отец Марии Колесниковой) (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Член президиума координационного совета Белоруссии Мария Колесникова написала письмо своему отцу из СИЗО. В нем она просит своих соратников не сдаваться и пишет, что очень скучает по своей семье. Отрывки из письма Колесниковой опубликовало издание Tut.by.

«Эти все, кто меня похищали, невероятно слабые и в истерике. Они даже не умеют делать свою работу хорошо. У них везде бардак и хаос. И это не шутка», — написала она.

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Колесникова сообщила, что с ней все в порядке, в изоляторе терпимые условия, а у нее появились новые подруги, с которыми во время прогулок она занимается фитнесом.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу координационного совета Белоруссии. 

В воскресенье, 20 сентября, Telegram-канал бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико, координатором которого является Колесникова, опубликовал ее обращение к белорусам. В нем она призвала граждан республики не бояться быть свободными и заявила, что ни о чем не жалеет.

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В начале сентября белорусские власти заявили, что задержали Колесникову во время попытки сбежать из страны. Ее обвинили в призывах к захвату власти (ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Белоруссии). Согласно данной статье, ее могут отправить под стражу на срок до пяти лет. 18 сентября минский суд продлил ее арест до 8 ноября.

При этом соратники Колесниковой заявляют, что силовики пытались насильно вывезти ее за границу, но не смогли, так как оппозиционерка в последний момент разорвала свой паспорт.

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