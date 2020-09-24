Tut.by опубликовал фрагменты письма Марии Колесниковой к отцу из СИЗО
Член президиума координационного совета Белоруссии Мария Колесникова написала письмо своему отцу из СИЗО. В нем она просит своих соратников не сдаваться и пишет, что очень скучает по своей семье. Отрывки из письма Колесниковой опубликовало издание Tut.by.
«Эти все, кто меня похищали, невероятно слабые и в истерике. Они даже не умеют делать свою работу хорошо. У них везде бардак и хаос. И это не шутка», — написала она.
Колесникова сообщила, что с ней все в порядке, в изоляторе терпимые условия, а у нее появились новые подруги, с которыми во время прогулок она занимается фитнесом.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу координационного совета Белоруссии.