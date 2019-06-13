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Broadcom Limited $370 (+32,72%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
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«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег
Помощника запустят поэтапно, сначала он появится на смартфонах с iOS. У Олега вспыльчивый характер, но он работает над собой, говорят в банке
Олег Тиньков (Фото: Антон Ваганов / ТАСС)

«Тинькофф» сообщил о запуске голосового помощника по имени Олег, который сможет общаться с клиентами и выполнять другие функции в экосистеме банка.

Первая версия голосового помощника может выполнять переводы на счета в «Тинькофф» и Сбербанк, заказывать и отправлять на почту документы, управлять дебетовой и кредитными картами и давать консультации по банковским вопросам и акциям. Олег также способен общаться на свободные темы, бронировать столики в ресторанах и записывать пользователя в салон красоты. В дальнейшем мобильным приложением «Тинькофф» можно будет полностью управлять при помощи голосового помощника, добавили в банке.

Олег будет поэтапно появляться у пользователей: сперва его добавят в приложение для iOS, а затем на Android. Чтобы запустить голосового ассистента, нужно сказать «привет, Олег» или «слушай, Олег» (приложению потребуется доступ к микрофону устройства) либо нажать на иконку микрофона в приложении. При этом те, кто получит ассистента раньше, смогут «поделиться» им с друзьями: если попросить Олега сделать перевод клиенту банка, он появится в приложении получателя в течение часа после поступления средств.

«Иногда Олег может сказать или ответить на вопрос не подумав. Он объясняет это вспыльчивым характером, но работает над собой и каждый день становится лучше», — сообщили в банке и добавили, что пользователи могут помочь в обучении помощника, оценивая его фразы. Если же Олег не сможет решить задачу клиента, пользователь может сказать «хватит» или «позови человека».

«Бóльшую часть пользовательских задач Олег будет решать автоматически. Для оставшегося круга задач голосовой помощник будет привлекать операторов из кол-центра», — объяснили в банке.

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В «Тинькофф» утверждают, что по мере обучения голосовой помощник научится «менять свой характер» и анализировать реплики клиента, подстраиваясь под него и выбирая стиль ответа, от дружелюбного до официального.

Голосом Олега стал актер кино и дубляжа Никита Прозоровский (к примеру, озвучивал Фрэнка Андервуда из второго сезона «Карточного домика»). Он записал для ассистента около 30 часов самых разных реплик, которые в дальнейшем использовали для синтезирования голоса Олега.

Автор: Константин Нагаев
Теги: «Тинькофф», голосовой помощник
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