Сбербанк представил банкоматы с распознаванием лиц и новые отделения

На презентации нового логотипа и экосистемы Сбербанк представил новые гаджеты и платформы, на которых будет основана технологическая составляющая банка. Среди новинок оказался банкомат, для которого не нужны карточки

Фото: sber.ru

На презентации нового логотипа и экосистемы Сбербанк представил новый формат офисов, банкоматы с биометрическим распознаванием, несколько новых гаджетов и семейство виртуальных помощников. Трансляцию презентации вел РБК.

Презентацию новых банкоматов провел первый замглавы Сбербанка Александр Ведяхин. Он рассказал, что для их использования не будет нужна карточка. Банкоматы смогут идентифицировать клиента по голосу или по лицу, а также будут понимать голосовые команды. В устройства добавят новые сервисы экосистемы Сбербанка: помимо финансовых операций через банкомат можно будет заказать такси, купить продукты и билеты.

В обновленных отделениях Сбербанка появятся кафе и детские уголки. Операции можно будет проводить без паспорта, используя систему биометрии. В отделениях появятся постаматы, доставку посылок будет производить сервис «СберЛогистика».

Семейство виртуальных ассистентов банка называется «Салют». Греф, представляя их, заявил, что Сбербанк первым из банков создал эмоционального виртуального помощника. В семействе будут сразу три ассистента, каждый со своими особенностями: Сбер, Афина и Джой. По функциональности «Салют» схож с виртуальными ассистентами «Алиса» от «Яндекса» и «Маруся» от Mail.ru Group.