Сбербанк представил банкоматы с распознаванием лиц и новые отделения

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 76,35 (+0,08) Инвестиции, 23 сен, 12:47
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 89,25 (-0,23) Инвестиции, 23 сен, 12:47
Идеальный шторм: что делать с деньгами в 2020 году РБК и Сбербанк Первый, 13:35 СМИ узнали о массовых сокращениях в компании-производителе лайнеров SSJ Бизнес, 13:35 Политолог Крашенинников обжаловал в ЕСПЧ арест за неуважение к власти Политика, 13:34 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 сентября Общество, 13:32 Вратарь сборной Сенегала перешел в «Челси» за €25 млн Спорт, 13:27 Reuters сообщил о планах Playboy вернуться на биржу Инвестиции, 13:22 Правительство намерено продлить ипотеку под 6,5% Недвижимость, 13:18 Всероссийская реновация: как предлагают расселять аварийное жилье Недвижимость, 13:11 Кремль заявил о разрешении бича долговой нагрузки регионов Экономика, 13:11 Это перевернет рынок услуг по управлению персоналом: семь трендов Pro, 13:10 Россияне сообщили о предпочтениях при выборе первого автомобиля Авто, 13:10 Как продуктивно провести время за рулем РБК и Mercedes-Benz, 13:04 Хуснуллин заявил об ускорении сноса ветхого жилья в результате реновации Недвижимость, 13:02 Добрый список: российские НКО, о которых вы должны знать Социальная экономика, 13:00 
Технологии и медиа ,  
0 

Сбербанк представил банкоматы с распознаванием лиц и новые отделения

На презентации нового логотипа и экосистемы Сбербанк представил новые гаджеты и платформы, на которых будет основана технологическая составляющая банка. Среди новинок оказался банкомат, для которого не нужны карточки
Сбербанк SBER ₽228,19 -0,14% Купить
Фото:sber.ru
Фото: sber.ru

На презентации нового логотипа и экосистемы Сбербанк представил новый формат офисов, банкоматы с биометрическим распознаванием, несколько новых гаджетов и семейство виртуальных помощников. Трансляцию презентации вел РБК.

Презентацию новых банкоматов провел первый замглавы Сбербанка Александр Ведяхин. Он рассказал, что для их использования не будет нужна карточка. Банкоматы смогут идентифицировать клиента по голосу или по лицу, а также будут понимать голосовые команды. В устройства добавят новые сервисы экосистемы Сбербанка: помимо финансовых операций через банкомат можно будет заказать такси, купить продукты и билеты.

В обновленных отделениях Сбербанка появятся кафе и детские уголки. Операции можно будет проводить без паспорта, используя систему биометрии. В отделениях появятся постаматы, доставку посылок будет производить сервис «СберЛогистика».

Сбербанк показал новый логотип, голосовых помощников и приставку. Главное
Финансы
Герман Греф

Семейство виртуальных ассистентов банка называется «Салют». Греф, представляя их, заявил, что Сбербанк первым из банков создал эмоционального виртуального помощника. В семействе будут сразу три ассистента, каждый со своими особенностями: Сбер, Афина и Джой. По функциональности «Салют» схож с виртуальными ассистентами «Алиса» от «Яндекса» и «Маруся» от Mail.ru Group.

«Важно, чтобы человек доверял ассистенту так же, как мы доверяем финансы банку. А «Сбер» — это и банк, и технологическая компания. Поэтому мы и решили, что созданные нами ассистенты станут по-настоящему полезными спутниками каждого человека», — объяснил решение о создании виртуальных помощников Константин Круглов, главный конструктор и генеральный директор SberDevices.

Еще одна новинка на презентации Сбербанка — «умная» медиаприставка SberBox, созданная под виртуального ассистента «Салют». Ее можно будет подключить к телевизору. Приставка сможет отвечать на запросы пользователей. Ее, например, можно попросить поставить фильм, поиграть на ней в игры с помощью виртуального геймпада и одновременно заказать какой-нибудь товар. Сбербанк обещает, что с помощью SberBox можно заказывать вещи прямо из фильмов. Искусственный интеллект распознает вещи в кадрах и ищет похожие в интернет-магазинах.

Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства

Часть презентации была посвящена приложению «СберМаркет», через которое можно заказывать продукты. «СберМаркет», объяснил представитель банка, будет рекомендовать покупки на основе предпочтений клиента. «В 2021-м мы предложим подписки на товары, которые вы покупаете регулярно. Как сейчас вы подписываетесь на газеты и журналы, так вы сможете подписываться на бананы и молоко», — сказал он.

Греф объяснил смысл нового логотипа Сбербанка
Финансы
Герман Греф

На презентации также был показан новый логотип экосистемы Сбербанка. Он представляет собой градиентный зелено-желто-синий круг с «галкой». Стоимость ребрендинга в банке оценили в 2,5 млрд руб. в течение пяти-шести лет. Замена логотипа будет производиться постепенно, по мере обновления отделений.

Автор
Георгий Тадтаев
Сбербанк банкоматы распознавание лиц
Материалы по теме
Сбербанк показал новый логотип, голосовых помощников и приставку. Главное
Финансы
Сбербанк запустил музыкальный стриминг-сервис «СберЗвук»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter