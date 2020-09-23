Минюст Белоруссии назвал соответствующей закону инаугурацию Лукашенко

В белорусском Законе о президенте республики от 21 февраля 1995 года перечислены лица, которые должны присутствовать на торжественной присяге нового лидера страны. О представителях иностранных государств и аккредитованных в Белоруссии дипломатах сказано, что они также «могут приглашаться».

«Церемония принесения присяги президентом транслируется по республиканскому телевидению и радио», — говорится в тексте документа. При этом в эфире телеканала «Беларусь 1», например, не показали трансляцию церемонии, а текст присяги зачитала сама ведущая.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала прошедшую инаугурацию «фарсом», который провели втайне от народа государства. По ее словам, Лукашенко все равно остается нелигитимным президентом, чьи распоряжения не имеют силу.

Александр Лукашенко официально вступил в должность 23 сентября в Дворце независимости Минска. Белорусские власти не объявляли заранее дату закрытой церемонии, во время нее в город стянули дополнительные силы милиции и войск. Сам Лукашенко назвал день инаугурации «днем убедительной победы».