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Минюст Белоруссии назвал соответствующей закону инаугурацию Лукашенко

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Сергей Шелег / БелТА / ТАСС)

Инаугурация объявленного ЦИК президентом Белоруссии Александра Лукашенко была проведена в точном соответствии с законодательством республики. Об этом заявило Министерство юстиции Белоруссии, передает Tut.by.

В министерстве указали, что закон не требует обязательно приглашать иностранных дипломатов или транслировать инаугурацию в прямом эфире, добавляет Sputnik Беларусь

Ранее посольство России в Минске сообщило, что представители зарубежных дипломатических миссий не получали официального приглашения на мероприятие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что был не в курсе предстоящей церемонии.

Инаугурация Лукашенко на закрытой церемонии. Фоторепортаж
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Аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров, как передавал портал TUT.BY, указал, что в прошлые годы на вступление президента в должность обычно приглашали дипломатический корпус.

В белорусском Законе о президенте республики от 21 февраля 1995 года перечислены лица, которые должны присутствовать на торжественной присяге нового лидера страны. О представителях иностранных государств и аккредитованных в Белоруссии дипломатах сказано, что они также «могут приглашаться».

«Церемония принесения присяги президентом транслируется по республиканскому телевидению и радио», — говорится в тексте документа. При этом в эфире телеканала «Беларусь 1», например, не показали трансляцию церемонии, а текст присяги зачитала сама ведущая.

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Фото:president.gov.by

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала прошедшую инаугурацию «фарсом», который провели втайне от народа государства. По ее словам, Лукашенко все равно остается нелигитимным президентом, чьи распоряжения не имеют силу.

Александр Лукашенко официально вступил в должность 23 сентября в Дворце независимости Минска. Белорусские власти не объявляли заранее дату закрытой церемонии, во время нее в город стянули дополнительные силы милиции и войск. Сам Лукашенко назвал день инаугурации «днем убедительной победы».

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