Минюст Белоруссии назвал соответствующей закону инаугурацию Лукашенко
Инаугурация объявленного ЦИК президентом Белоруссии Александра Лукашенко была проведена в точном соответствии с законодательством республики. Об этом заявило Министерство юстиции Белоруссии, передает Tut.by.
В министерстве указали, что закон не требует обязательно приглашать иностранных дипломатов или транслировать инаугурацию в прямом эфире, добавляет Sputnik Беларусь
Ранее посольство России в Минске сообщило, что представители зарубежных дипломатических миссий не получали официального приглашения на мероприятие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что был не в курсе предстоящей церемонии.
Аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров, как передавал портал TUT.BY, указал, что в прошлые годы на вступление президента в должность обычно приглашали дипломатический корпус.