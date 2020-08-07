В Генштабе назвали условия применения Россией ядерного оружия

В ведомстве указали, что любой запуск баллистических ракет будет рассматриваться как агрессия и попытка уничтожения российского государства. Авторы документа заверили, что ответ будет сокрушительным

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Генштаб России подготовил документ «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», авторами которого стали начальник управления Генерального оперативного управления Генштаба Андрей Стерлин и ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегический исследований военной академии Генштаба Александр Хряпин. Как указывается в документе (есть у РБК), в нем впервые в публичном пространстве продекларированы условия, определяющие применение Россией ядерного оружия.

Основным условием названо «поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) её союзников», зафиксированной системой предупреждения о ракетном нападении.

В Генштабе отметили, что в случае запуска ракет противником не будет возможности определить, идет ли речь о ядерном или неядерном оружии. «Любая атакующая ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением», — говорится в документе.

Указывается, что информация о запуске ракет будет в автоматическом режиме передана военно-политическому руководству страны, которое и определит масштаб ответных действий ядерных сил.

В Генштабе отметили, что целью агрессии против России может быть уничтожении России как государства. «Если потенциальный противник решится на удар, то ответ без сомнения будет сокрушительным», — говорится в документе.

При этом в военном ведомстве подчеркнули, что ядерная политики России носит «сугубо оборонительный характер», а ядерное сдерживание «направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае развязывания агрессии».