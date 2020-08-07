В Генштабе заявили о возможной ядерной катастрофе из-за прекращения СНВ-3

Если Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) прекратит действовать, США смогут бесконтрольно наращивать свою военную мощь, что, возможно, приведет к ядерной катастрофе. Об этом говорится в статье начальника управления Главного оперативного управления Генштаба генерал-майора Андрея Стерлина и ведущего научного сотрудника Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба Александра Хряпина, документ есть в распоряжении РБК.

«Это чрезвычайно опасный путь, потому что мир снова, как и во второй половине XX века, будет балансировать на грани мировой ядерной катастрофы», — отмечается в статье.

Авторы материала указали, что без СНВ-3 больше не останется международных договорных норм, которые контролировали бы американское стратегическое вооружение. «Руки у американских «ястребов» будут полностью развязаны» — говорится в статье. В Генштабе отметили, что США уже анонсировали выход из соглашения.

Авторы также выразили опасение за будущее Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), которое будет «под большим вопросом». Американская сторона, как указали в Генштабе, подписала ДВЗЯИ в 1996 году, однако до сих пор его не ратифицировала.