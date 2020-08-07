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В Генштабе заявили о возможной ядерной катастрофе из-за прекращения СНВ-3

Если Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) прекратит действовать, США смогут бесконтрольно наращивать свою военную мощь, что, возможно, приведет к ядерной катастрофе. Об этом говорится в статье начальника управления Главного оперативного управления Генштаба генерал-майора Андрея Стерлина и ведущего научного сотрудника Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба Александра Хряпина, документ есть в распоряжении РБК.

«Это чрезвычайно опасный путь, потому что мир снова, как и во второй половине XX века, будет балансировать на грани мировой ядерной катастрофы», — отмечается в статье.

Представители России и США обсудили продление договора СНВ
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Сергей Рябков <div id="gtx-anchor" style="position: absolute; visibility: hidden; left: 138px; top: 23px; width: 212.359px; height: 18px;"></div> <div aria-describedby="bubble-5" class="jfk-bubble gtx-bubble" role="alertdialog" style="visibility: visible; left: -160px; top: 51px; opacity: 1;"> <div class="jfk-bubble-content-id" id="bubble-5"> <div id="gtx-host" style="min-width: 200px; max-width: 400px;"></div> </div> <div aria-label="Close" class="jfk-bubble-closebtn-id jfk-bubble-closebtn" role="button" tabindex="0"></div> <div class="jfk-bubble-arrow-id jfk-bubble-arrow jfk-bubble-arrowup" style="left: 224px;"> <div class="jfk-bubble-arrowimplbefore"></div> <div class="jfk-bubble-arrowimplafter"></div> </div> </div>

Авторы материала указали, что без СНВ-3 больше не останется международных договорных норм, которые контролировали бы американское стратегическое вооружение. «Руки у американских «ястребов» будут полностью развязаны» — говорится в статье. В Генштабе отметили, что США уже анонсировали выход из соглашения.

Авторы также выразили опасение за будущее Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), которое будет «под большим вопросом». Американская сторона, как указали в Генштабе, подписала ДВЗЯИ в 1996 году, однако до сих пор его не ратифицировала.

Лавров заявил о предрешенной судьбе договора СНВ-3
Политика
Сергей Лавров

Россия, уточняется в материале, предлагает продлить СНВ-3, так как это позволит сохранить контроль над стратегическим вооружением сторон, обеспечить транспарентность его состава и прогнозировать его боевые возможности на указанный период. Кроме того, продление Договора позволит выиграть время для поиска решений по проблемным вопросам ограничения вооружений и продвижения к новому соглашению.

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Действие СНВ-3 закончится 5 февраля 2021 года. Россия и США подписали Договор в 2010 году. Он предусматривает сокращение числа развернутых боезарядов, межконтинентальных баллистических ракет и ракет, размещенных на подлодках и тяжелых бомбардировщиках.

В США настаивают на участии Китая в переговорах по контролю над вооружениями. Пекин согласился согласился на это с условием, что США сократят свои ядерные арсеналы до уровня Китая.

США назвали упоминание «Посейдона» условием для продления договора СНВ-3
Политика
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в начале июля заявил, что участь СНВ-3 предрешена, и в США намерены его не продлевать. По мнению министра, на это указывает «безальтернативность» требований Вашингтона подключить к переговорам Китай.

В то же время президент США Дональд Трамп в начале августа сообщил, что если России и США удастся заключить новое соглашением о нераспространении ядерного оружия, это будет «здорово». Помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен также говорил, что в США «с осторожным оптимизмом» считают, что заключить договор с Москвой и Пекином в итоге получится.

Теги: ядерная катастрофа, Генштаб России, США, ядерное оружие
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