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Протесты в Белоруссии ,  
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Бывший мэр Риги объяснил санкции против Белоруссии избиением женщин

Нил Ушаков
Нил Ушаков (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Депутат Европейского парламента от Латвии, бывший мэр Риги Нил Ушаков сообщил, что проголосовал за резолюцию Европарламента о введении санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко и высокопоставленных чиновников страны из-за избиения протестующих, в частности, женщин. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Ушаков объяснил, что для русского депутата Европарламента из Латвии «это был не самый простой выбор». Он также пишет, что Лукашенко «как президент, очень много сделал для Беларуси», кроме того, многим, в том числе в Латвии, «он сам и его стиль управления нравятся», и эти люди считают непозволительным вмешательство в дела соседней страны.

Несмотря на это, Ушаков проголосовал за резолюцию, поскольку считает недопустим бить женщин. «Это абсолютно адекватное предложение ввести санкции против людей, которые бьют женщин», — заявил евродепутат, добавив, что таким образом причастные к насилию не смогут иметь бизнес в ЕС или вид на жительство.

«Белорусский народ за последние недели также доказал всему миру, что заслужил проведения и участия в открытых и честных выборах», — заключил Ушаков, отметив, что это желание «должно быть особенно хорошо понятно русскоязычным гражданам и уж тем более негражданам Латвии».

При этом депутат Европарламента сообщил, что высказался против резолюции по отмене чемпионата мира по хоккею в Минске. «Спорт должен быть вне санкций», — заявил Ушаков.

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Европарламент принял резолюцию по ситуации в Белоруссии 17 сентября. Депутаты отказались признать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, помимо этого они поддержали санкции против него и высокопоставленных лиц республики, «ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии в Белоруссии», а также призвали отозвать решение о проведении там ЧМ-2021 по хоккею.

Накануне главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать санкции против Белоруссии. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что страны находятся в консенсусе по поводу принятия санкций и окончательное решение будет принято на встрече глав стран-членов ЕС.

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Также накануне, выступая перед членами Европарламента, соперница Александра Лукашенко на выборах президента Светлана Тихановская сообщила, что подготовила список официальных лиц страны, против которых следует ввести санкции. Она также призвала ЕП рассмотреть возможность начать расследование в отношении лиц, причастных к нарушениям прав человека по отношению к протестующим в Белоруссии.

После объявления результатов голосования в республике начались протесты, в ходе некоторых из них начались столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. С 9 по 13 августа, по данным МВД, в стране были задержаны более 7 тыс. человек. В управлении Верховного комиссариата ООН по правам человека 1 сентября сообщили, в стране задокументировано 450 случаев пыток и жесткого обращения с людьми, задержанными на акциях протеста.

В Следственный кабинет Белоруссии поступали сообщения об изнасилованиях женщин в СИЗО. Ведомство обещало дать таким сообщениям правовую оценку. Однако позже первый заместитель министра внутренних дел, начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич заявил, что «нет ни одного установленного факта изнасилований со стороны сотрудников милиции». По его словам, у следователей находится более 2 тыс. заявлений о применении силовиками насилия в ходе протестов, но нет ни одного об изнасиловании.

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