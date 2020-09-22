Бывший мэр Риги объяснил санкции против Белоруссии избиением женщин

Нил Ушаков (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Депутат Европейского парламента от Латвии, бывший мэр Риги Нил Ушаков сообщил, что проголосовал за резолюцию Европарламента о введении санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко и высокопоставленных чиновников страны из-за избиения протестующих, в частности, женщин. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Ушаков объяснил, что для русского депутата Европарламента из Латвии «это был не самый простой выбор». Он также пишет, что Лукашенко «как президент, очень много сделал для Беларуси», кроме того, многим, в том числе в Латвии, «он сам и его стиль управления нравятся», и эти люди считают непозволительным вмешательство в дела соседней страны.

Несмотря на это, Ушаков проголосовал за резолюцию, поскольку считает недопустим бить женщин. «Это абсолютно адекватное предложение ввести санкции против людей, которые бьют женщин», — заявил евродепутат, добавив, что таким образом причастные к насилию не смогут иметь бизнес в ЕС или вид на жительство.

«Белорусский народ за последние недели также доказал всему миру, что заслужил проведения и участия в открытых и честных выборах», — заключил Ушаков, отметив, что это желание «должно быть особенно хорошо понятно русскоязычным гражданам и уж тем более негражданам Латвии».

При этом депутат Европарламента сообщил, что высказался против резолюции по отмене чемпионата мира по хоккею в Минске. «Спорт должен быть вне санкций», — заявил Ушаков.