МВД Белоруссии ответило на жалобы фразой «изнасиловать в автозаке нельзя»

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В МВД Белоруссии в ответ на сообщения об изнасиловании задержанных заявили, что «изнасиловать в автозаке нельзя». Слова первого заместителя министра внутренних дел, начальника криминальной милиции Геннадия Казакевича приводит «Sputnik Беларусь».

По словам замминистра, у следователей находится более 2 тыс. заявлений о применении силовиками насилия во время протестных акций, но нет ни одного об изнасилованиях. Эти сообщения он назвал фейком.

«Я могу со всей ответственностью заявить, что нет ни одного установленного факта изнасилований со стороны сотрудников милиции», — добавил Казакевич.

В СК Белоруссии обещали проверить данные об изнасилованиях женщин в изоляторах, если к ним поступят соответствующие заявления. Тогда в СК сообщали, что в интернете была опубликована информация от анонимных врачей, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания.