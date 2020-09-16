Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 74,93 (-0,26) Инвестиции, 12:49
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 88,86 (-0,5) Инвестиции, 12:49
Украина и Белоруссия поспорили из-за застрявших на границе хасидов Политика, 18:56 ЦИК сообщила об отмене результатов выборов на четырех участках Общество, 18:44 Тутберидзе опубликовала фотографию с вернувшейся в ее группу Медведевой Спорт, 18:36 Суд отказал «Локомотиву» в иске против бывшего президента Спорт, 18:32 Кремль опроверг просьбу Лукашенко Путину о поставках вооружения Политика, 18:31 Норвежский террорист Брейвик попросил выпустить его досрочно Общество, 18:28 Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год Экономика, 18:19 МВД Белоруссии ответило на жалобы фразой «изнасиловать в автозаке нельзя» Политика, 18:12 Отец Тесака обратится в СК с просьбой возбудить дело после смерти сына Общество, 18:09 РФС засчитал «Ротору» техническое поражение в матче с «Краснодаром» Спорт, 18:03 Почему все любят биткоин. 7 главных ответов Подробнее на РБК: https://ww Крипто, 17:59 Суд в Киеве встал на сторону властей в споре об украинской «дочке» ВЭБа Финансы, 17:56 Самый доступный суперкар Ferrari стал мощнее Авто, 17:54 Пентхаус с видом на Кремль и зеленые террасы: жилой комплекс в центре РБК и Titul, 17:45
Протесты в Белоруссии ,  
0 

МВД Белоруссии ответило на жалобы фразой «изнасиловать в автозаке нельзя»

Фото:Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

В МВД Белоруссии в ответ на сообщения об изнасиловании задержанных заявили, что «изнасиловать в автозаке нельзя». Слова первого заместителя министра внутренних дел, начальника криминальной милиции Геннадия Казакевича приводит «Sputnik Беларусь».

По словам замминистра, у следователей находится более 2 тыс. заявлений о применении силовиками насилия во время протестных акций, но нет ни одного об изнасилованиях. Эти сообщения он назвал фейком.

«Я могу со всей ответственностью заявить, что нет ни одного установленного факта изнасилований со стороны сотрудников милиции», — добавил Казакевич.

СК Белоруссии проверит информацию об изнасилованиях женщин в изоляторах
Общество
Фото:Наталия Федосенко / ТАСС

В СК Белоруссии обещали проверить данные об изнасилованиях женщин в изоляторах, если к ним поступят соответствующие заявления. Тогда в СК сообщали, что в интернете была опубликована информация от анонимных врачей, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания.

Накануне международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала ООН и ОБСЕ начать расследование фактов насилия со стороны белорусских силовиков. Свидетельства о насилии правозащитники собрали в специальном докладе, в нем также содержится описание одного факта изнасилования дубинкой.

МВД Белоруссии
Материалы по теме
В МВД Белоруссии объяснили самозащитой удар в лицо женщине в Жодино
Политика
СК Белоруссии отказался заводить дела о насилии против протестующих
Политика
На травмы от силовиков на митингах в Белоруссии пожаловались 600 человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter