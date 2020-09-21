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В ЕС не смогли договориться по санкциям против Белоруссии

Ограничительные меры не смогли согласовать на уровне глав МИДов стран ЕС, лидеры государств Евросоюза обсудят вопрос позже на этой неделе. Глава европейской дипломатии при этом пообещал сделать все, чтобы санкции были приняты
Фото:Tut.by / AP
Фото: Tut.by / AP

Главы МИДов стран Евросоюза сегодня не приняли решение по санкциям против Белоруссии, поскольку они не смогли заручиться поддержкой всех государств. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает корреспондент РБК.

По словам Борреля, санкции будут обсуждаться позднее на этой неделе на уровне лидеров стран ЕС.

«Мы провели политические дискуссии [по вопросу санкций против Белоруссии], и исходя из этого, думаю, что существует консенсус насчет нужды ввести санкции и, надеюсь, что к следующей встрече глав МИДов ЕС это станет возможным», — добавил он. Боррель пообещал сделать все возможное для того, чтобы к следующей встрече министров ограничительные меры были приняты.

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«Это становится моей личной целью, потому что я понимаю, что от этого зависят авторитет Европейского союза и его способность принимать общие решения в сфере внешней политики, наша способность ввести санкции против [президента Александра] Лукашенко. Если мы не сможем это сделать, то — и я это отчетливо понимаю — это нанесет ущерб нашему авторитету», — добавил глава дипломатии ЕС.

По данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко в шестой раз выиграл выборы президента страны, набрав 80,1% голосов. Оппозиция не признала озвученные итоги выборов. По данным ЦИК, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 10,1%, а по оценке ее штаба — от 70 до 80%. После выборов в республике начались массовые акции протеста, которые продолжаются до сих пор. В первые дни протесты сопровождались столкновениями с силовиками.

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Боррель объявил о планах применить ограничительные меры против Белоруссии на общеевропейском уровне в конце августа. Как сообщал Reuters, ЕС намерен ввести к середине сентября экономические санкции в отношении 31 высокопоставленного белорусского чиновника — тех, кто принимал решения о насильственном подавлении беспорядков. Для этого Брюсселю нужно добиться согласия всех 27 стран-участниц.

Агентства Bloomberg и DPA писали, что пока единого решения не удалось достичь из-за позиции Кипра: по их данным, Никосия отказывается поддержать совместное решение стран союза, пока ЕС не добавит в санкционный список семь турецких компаний, ведущих буровые работы на спорном участке шельфа. Кроме того, ранее газета Welt сообщила, что Евросоюз не будет налагать персональные санкции на Лукашенко: против этого, по данным издания, выступили представители Германии, Франции и Италии.

17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой поддержал введение санкций против белорусских чиновников и россиян, поддерживающих режим Лукашенко, а также отказался признать его легитимным президентом. Документ не является юридически обязывающим, а носит рекомендательный характер.

Авторы
Евгений Пудовкин, Наталия Анисимова
Евросоюз санкции Белоруссия
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