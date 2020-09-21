В ЕС не смогли договориться по санкциям против Белоруссии

Ограничительные меры не смогли согласовать на уровне глав МИДов стран ЕС, лидеры государств Евросоюза обсудят вопрос позже на этой неделе. Глава европейской дипломатии при этом пообещал сделать все, чтобы санкции были приняты

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Главы МИДов стран Евросоюза сегодня не приняли решение по санкциям против Белоруссии, поскольку они не смогли заручиться поддержкой всех государств. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает корреспондент РБК.

По словам Борреля, санкции будут обсуждаться позднее на этой неделе на уровне лидеров стран ЕС.

«Мы провели политические дискуссии [по вопросу санкций против Белоруссии], и исходя из этого, думаю, что существует консенсус насчет нужды ввести санкции и, надеюсь, что к следующей встрече глав МИДов ЕС это станет возможным», — добавил он. Боррель пообещал сделать все возможное для того, чтобы к следующей встрече министров ограничительные меры были приняты.

«Это становится моей личной целью, потому что я понимаю, что от этого зависят авторитет Европейского союза и его способность принимать общие решения в сфере внешней политики, наша способность ввести санкции против [президента Александра] Лукашенко. Если мы не сможем это сделать, то — и я это отчетливо понимаю — это нанесет ущерб нашему авторитету», — добавил глава дипломатии ЕС.