«Аэрофлот» назвал даты возобновления рейсов в Бишкек, Минск и Нур-Султан

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«Аэрофлот» на этой неделе восстановит регулярное авиасообщение с Киргизией, Белоруссией и Казахстаном. Об этом говорится в сообщении «Аэрофлота», поступившем в РБК.

В компании отметили, что полеты в Бишкек начнутся 24 сентября, в Минск — 26 сентября, а в Нур-Султан — 27 сентября. Также «Аэрофлот» намерен с 1 октября возобновить рейсы в Южную Корею.

Ранее, 20 сентября, распоряжение о возобновлении авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. С 27 сентября, по утверждению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, будет открыто авиасообщение с Южной Кореей.

Правительство России приостановило международное авиасообщение со всеми странами в конце марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса. Ограничения постепенно начали снимать с начала августа. Первыми были открыты полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию. Позднее для россиян стали доступны перелеты в Швейцарию, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и на Мальдивские острова.