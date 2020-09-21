У омских медиков изъяли одежду Навального для следственной проверки
У омских медиков нет одежды Алексея Навального, так как следственные органы изъяли ее в рамках доследственной проверки. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Омской области.
Ранее оппозиционер потребовал у сотрудников правоохранительных органов вернуть его одежду. Политик также заявил, что 30 суток, отведенные по закону для доследственной проверки, уже истекли.
Как сообщил Навальный, следы от «Новичка» были найдены на его теле, поэтому одежда является очень важным вещдоком, так как именно на нее мог быть нанесен яд.